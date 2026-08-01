Régimes cétogènes : un risque de cancer de l’intestin grêle

Moins de glucides, plus de graisses : c’est le principe du régime cétogène. Imaginé au début du XXe siècle, il est censé faciliter la perte de poids. Mais dans la revue Nature, des scientifiques alertent sur un risque accru de cancer de l’intestin grêle, observé dans une étude sur les souris.

Qu'est-ce que le régime cétogène ?

Le régime cétogène a pour objectif d’augmenter la production de corps cétoniques, notamment le β-hydroxybutyrate (BHB) et l'acétoacétate. "Le sucre n’étant plus disponible comme source d’énergie, l'organisme va puiser dans les graisses pour produire des corps cétoniques qui seront utilisés à sa place pour lui fournir de l’énergie, développe l’Inrae. Ce processus est appelé ‘lipolyse’." C’est ce qui permet la diminution de la masse graisseuse, et ainsi la perte de poids. Dans Nature, les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology expliquent qu’une étude publiée en 2022 suggérait que les régimes cétogènes avaient un effet protecteur contre le cancer du côlon et que le BHB, le corps cétonique le plus abondant, en était responsable. Cette fois, ils ont cherché à comprendre si cette alimentation était aussi bénéfique pour l’intestin grêle.

Régime cétogène et cancer : quel est le rôle des corps cétoniques ?

Dans leur essai, les scientifiques ont utilisé des souris génétiquement prédisposées au cancer de l’intestin. Elles ont été nourries soit avec un régime cétogène, un régime témoin ou un régime hyperlipidique. "Les souris suivant un régime cétogène étaient plus susceptibles de développer des tumeurs de l'intestin grêle que celles suivant un régime témoin", observent les auteurs. Dans ce groupe de souris, les tumeurs se sont développées au même rythme que pour les rongeurs alimentés avec le régime riche en lipides.

"Des études complémentaires ont révélé que les corps cétoniques ne jouaient aucun rôle dans le développement tumoral, précisent les chercheurs. En réalité, la croissance tumorale était due à la façon dont les cellules intestinales utilisent les graisses alimentaires pour produire de l'énergie : une voie métabolique appelée oxydation des acides gras. Cette voie active une famille de protéines appelées PPAR, qui incitent les cellules souches à se multiplier plus rapidement, augmentant ainsi le risque que certaines d'entre elles deviennent cancéreuses."

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Un même régime, des effets opposés sur le risque de cancer

Ce même régime cétogène a eu l’effet inverse dans le côlon. Les chercheurs ont confirmé les résultats de l’étude de 2022 : cette alimentation a permis de freiner le développement des tumeurs du côlon chez les souris. "La question fondamentale est de savoir pourquoi un même régime entraîne des conséquences opposées dans deux segments adjacents du tube digestif, soulève Fangtao Chi, co-auteur de cet article scientifique. C'est ce que nous cherchons désormais à comprendre." Selon ce spécialiste et ses collègues, il est essentiel d’éclaircir cette question, dans un contexte de forte popularité du régime cétogène ces dernières années, et d’augmentation de l’incidence des tumeurs de l’intestin grêle.