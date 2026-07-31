Et si la plupart des femmes enceintes portaient mal leur ceinture sans le savoir ?

L'ESSENTIEL En voiture, porter la ceinture de sécurité correctement reste l’un des meilleurs moyens de réduire les blessures en cas d’accident.

Cependant, seulement 11,4 % des participantes à une étude ont réussi à placer la ceinture selon les recommandations, même après des explications et une aide pratique.

La grossesse modifie la morphologie du corps, ce qui rend difficile le maintien idéal de la ceinture.

Chez les femmes enceintes, la ceinture de sécurité reste indispensable. Celle-ci est conçue pour répartir les forces d’un choc sur la structure osseuse robuste du corps. Lorsqu’elle est mal positionnée, ce sont les parties plus fragiles et vulnérables du corps qui risquent d’absorber ces forces, augmentant ainsi le risque de blessure. En cas de grossesse, il est recommandé de placer la sangle diagonale entre les seins et au centre de l’épaule et de positionner la sangle ventrale passe sous le ventre, bien ajustée au niveau des hanches et du bassin. Problème : elles sont beaucoup à ne pas porter la ceinture dans la position recommandée, selon une nouvelle étude réalisée par des chercheurs de l’University of British Columbia (UBC).

Grossesse : seules 11,4 % des participantes ont bien positionné leur ceinture

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a recruté 333 femmes enceintes à un stade de grossesse allant de 6 à 38 semaines. Les scientifiques ont montré aux participantes, de morphologies différentes, comment mettre et régler une ceinture de sécurité. Ensuite, à l’aide d’outils d’imagerie 3D, ils les ont scannées alors qu'elles étaient assises sur le siège d’un véhicule de série doté d'une configuration de ceinture standard. Selon les observations, seules 11,4 % ont réussi à placer la ceinture comme préconisé, "ce qui laisse penser que les conseils actuels pourraient être difficiles à appliquer concrètement pour de nombreuses femmes enceintes."

Si la plupart des volontaires ont placé correctement la sangle ventrale, rares sont celles qui sont parvenues à maintenir la sangle diagonale entre les seins. Ces dernières ont fait face au phénomène de "repli", à savoir lorsque la sangle s’enfonce dans les tissus mous sous le ventre au lieu de rester bien à plat contre celui-ci. "À mesure que la grossesse progresse, le développement du ventre peut décaler la sangle diagonale, l’éloignant du centre de la poitrine pour la faire passer sur le sein."

Repenser la conception des ceintures de sécurité pour la grossesse

"L’anatomie liée à la grossesse pose des défis différents en matière de sécurité automobile. Avec les configurations actuelles, de nombreuses femmes enceintes peinaient à obtenir un positionnement optimal aux deux endroits simultanément. (…) La ceinture de sécurité sauve des vies, et les études publiées confirment qu'elle doit toujours être portée pendant la grossesse. L'objectif de nos recherches n'est pas de remettre en question cette recommandation, mais d'éclairer le développement et l'utilisation des futurs systèmes de retenue", a déclaré Peter Cripton, professeur à l’UBC et auteur principal des recherches.

En effet, ces données permettraient de repenser la conception des ceintures de sécurité pour la grossesse, avec une analyse approfondie de plusieurs aspects de sa géométrie. "Abaisser le point d'ancrage au niveau de l'épaule permet de placer la ceinture entre les seins, mais risque de l'éloigner du centre de l'épaule. Rehausser l'ancrage améliore le positionnement sur l'épaule, mais peut amener la ceinture à traverser la poitrine. (…) Alors que l'industrie automobile s'oriente vers les essais virtuels, il est possible d'intégrer diverses morphologies, tailles et autres caractéristiques dans des modèles numériques du corps humain destinés à la recherche sur la sécurité", ont souligné les auteurs.