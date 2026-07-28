Alimentation ultra-transformée : gare aux mauvais acides gras

L'ESSENTIEL Les aliments ultra-transformés sont des produits industriels, prêts à consommer, fabriqués à partir d’ingrédients transformés, d’arômes et d’additifs.

Dans une nouvelle étude, des chercheurs ont mesuré l’impact des aliments ultra-transformés sur les analyses de sang de 15.200 personnes.

Résultats : ce type d’alimentation augmente le taux de mauvais acides gras dans le sang et diminue la quantité de ceux qui sont protecteurs.

Difficile de les éviter. En France, les aliments ultra-transformés représentent environ 80 % des produits disponibles en supermarché, selon l’Assurance maladie. Ces denrées industrielles, prêtes à consommer, sont fabriquées à partir d’ingrédients transformés, d’arômes et d’additifs.

Les aliments ultra-transformés représentent 35 % de nos apports caloriques

Aujourd’hui, ces aliments ultra-transformés représentent 35 % des apports caloriques de la population. Pourtant, ils sont régulièrement pointés pour leurs effets néfastes sur la santé. Une nouvelle étude, récemment publiée dans la revue Critical Reviews in Food Science and Nutrition, va également dans ce sens. Selon les chercheurs, la consommation d’aliments ultra-transformés impacte les lipides et les acides gras de notre sang.

Pour le montrer, lors de leurs travaux, les chercheurs ont étudié les données de 15.200 personnes. Leur but était de mesurer l’impact de la consommation d’aliments ultra-transformés sur l’organisme. Pour cela, ils ont interrogé les participants sur leurs habitudes alimentaires et leur ont fait passer des prélèvements sanguins.

Augmentation des mauvais acides gras et baisse de ceux protecteurs

Les scientifiques ont observé plusieurs conséquences sur l’organisme des participants. Tout d’abord, ils ont identifié 22 métabolites liés à la consommation d’aliments ultra-transformés, qui créent une signature métabolique spécifique à cette alimentation. C’est donc une première preuve de l’impact des aliments ultra-transformés.

Chez les participants qui consommaient le plus de produits industriels, les chercheurs ont observé des taux plus élevés de certains dérivés lipidiques néfastes et, à l’inverse, des quantités plus faibles de lipides bénéfiques.

Enfin, dernier argument : l’impact sur les acides gras. Les scientifiques ont observé qu’une alimentation riche en aliments ultra-transformés était associée à des taux élevés d'acide stéarique (marqueurs d’un apport important en graisses saturées ou de troubles métaboliques) et d'acides gras polyinsaturés à longue chaîne, également néfastes pour la santé.

“Ces résultats ont plusieurs implications, développe Le Dr Jessica Blanco-Lopez, l’une des auteures de l’étude, dans un communiqué. La baisse simultanée de certains acides gras protecteurs et l'augmentation du stress métabolique suggèrent que la consommation d'aliments ultras-transformés pourrait favoriser certains risques pour la santé, en remplaçant des aliments plus nutritifs dans l’alimentation et en perturbant le fonctionnement normal du métabolisme.”