Passage à l’heure d’été : quels effets sur les yeux ?

L'ESSENTIEL Le changement d'heure impacte la santé des yeux.

Il y a un un risque jusqu'à 30 % plus élevé de développer une maladie vasculaire rétinienne au cours du mois suivant le passage à l'heure d'été.

Par contre, ce risque diminue de 20 % au passage à l'heure d'hiver.

Le changement d’heure n'entraîne un décalage que d’une heure, mais cela suffit pour perturber grandement le cycle circadien de certains. Et cela ne se répercute pas uniquement sur le sommeil, la fatigue et l’appétit. Une nouvelle étude de Northwestern Medicine, publiée dans la revue Scientific Reports, révèle que le passage à l’heure d’été accroît le risque de développer une maladie vasculaire rétinienne au cours du mois suivant.

Les yeux sont impactés par les changements d’heure

Les perturbations du cycle circadien dues au changement d’heure sont documentées depuis des années. Toutefois, l’impact de cette pratique sur la santé des yeux est moins connu. Pour en avoir une image claire, les chercheurs ont repris les données de remboursement de l'Assurance Maladie de plus de 18 millions de patients âgés de 18 à 64 ans ayant été diagnostiqués avec une maladie vasculaire rétinienne entre 2012 et 2014.

L’équipe a évalué l'incidence des occlusions de l'artère centrale de la rétine, des occlusions veineuse rétinienne , des rétinopathies diabétiques et des dégénérescences maculaires liées à l'âge exsudatives (DMLA humde), diagnostiquées après les passages à l'heure d'été et à l’heure d’hiver.

Résultat : les risques d’occlusion veineuse rétinienne et de rétinopathie diabétique baissaient d’environ 20 % au cours du mois suivant le passage à l’heure d’hiver. Par contre, les risques de nouveaux diagnostics de troubles oculaires comme la rétinopathie diabétique et DMLA augmentaient de près de 30 % au cours du mois suivant le passage à l'heure d'été.

"Je trouve cette corrélation plutôt intéressante et tout à fait logique. Des études ont montré que la perte d'une heure de sommeil et le décalage du rythme circadien peuvent provoquer des réactions inflammatoires et des dérèglements métaboliques, tandis que d'autres suggèrent qu'une heure de sommeil supplémentaire lors du passage à l'heure d'hiver pourrait avoir un effet protecteur", souligne Kyle Chan, co-premier auteur de l'étude, dans un communiqué.

Attention aux symptômes après les changements

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent qu’il faut être attentif à sa santé après les changements d’heure et surveiller l'apparition de nouveaux symptômes, notamment oculaires.

"Notre étude suggère qu'une heure de sommeil supplémentaire pourrait protéger contre les risques de maladie", explique la Dr Rukhsana Mirza, auteure de l’étude. "Même une seule heure de décalage horaire peut avoir un impact sur la santé d'un patient, et ceux qui présentent de nouveaux symptômes après un changement d'heure, notamment au printemps, pourraient nécessiter une évaluation plus approfondie."