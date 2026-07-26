Dans quelles circonstances faut-il s'adresser à un centre antipoison ?

L'ESSENTIEL Les centres antipoison répondent aux situations d’intoxication humaine : ingestion, inhalation, projection sur la peau ou dans les yeux, erreur de médicament, exposition à un produit toxique.

Les centres antipoison assurent une réponse téléphonique médicale spécialisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les centres antipoison rappellent de ne pas faire vomir la victime, de ne pas donner à boire et que le lait n’est pas un antidote.

Un centre antipoison doit être contacté dès qu’il y a exposition à un produit ou une substance potentiellement toxique, même si les symptômes ne sont pas encore apparus. L’objectif est d’évaluer le risque, d’éviter les mauvais gestes et de décider s’il faut surveiller, consulter ou aller aux urgences.

Ce qui justifie l’appel

Les centres antipoison répondent aux situations d’intoxication humaine : ingestion, inhalation, projection sur la peau ou dans les yeux, erreur de médicament, exposition à un produit ménager, chimique, cosmétique, de bricolage ou de jardinage, plante toxique, champignon, animal venimeux. Ils évaluent le risque, donnent des conseils adaptés et orientent la prise en charge. (Poison Control Association)

Quelques exemples fréquents : enfant qui boit une gorgée de produit ménager, adulte qui se trompe de dose de médicament, mélange d’eau de Javel avec un autre produit, projection de déboucheur dans l’œil, ingestion d’une baie inconnue, consommation de champignons mal identifiés, piqûre ou morsure avec suspicion de venin.

L’Anses rappelle qu’en cas d’exposition à un produit potentiellement toxique, il faut contacter le centre antipoison le plus proche ; en cas d’urgence, il faut composer le 15 ou le 112. (ANSES)

15 ou centre antipoison ?

La distinction est simple : si la personne ne respire pas, perd connaissance, convulse, présente une détresse respiratoire, une douleur thoracique, un malaise grave ou une altération importante de la conscience, on appelle immédiatement le 15 ou le 112.

Si la personne est stable, consciente, mais qu’il existe un doute sur la toxicité d’un produit, on appelle le centre antipoison. Les centres antipoison assurent une réponse téléphonique médicale spécialisée, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. (Poison Control Association)

Il ne faut pas attendre l’apparition des symptômes. Certaines intoxications peuvent sembler anodines au début, puis se compliquer.

Les bons réflexes avant l’avis

Avant l’appel, il faut garder l’emballage, la notice ou prendre une photo du produit. Les informations importantes sont : âge et poids de la personne, nom du produit, quantité supposée, heure de l’exposition, symptômes, antécédents, traitements en cours.

Surtout, il ne faut pas improviser. Les centres antipoison rappellent de ne pas faire vomir la victime, de ne pas donner à boire et que le lait n’est pas un antidote. Il faut appeler pour recevoir la conduite à tenir adaptée. (Poison Control Association)

Le bon réflexe est donc de ne pas minimiser une exposition toxique, mais de ne pas paniquer non plus. En cas de doute, un appel permet souvent d’éviter à la fois un danger et un passage inutile aux urgences.