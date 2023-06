Qu'est-ce qu'un «empoisonnement au soleil»?

L'ESSENTIEL L'empoisonnement au soleil est un état plus grave que le simple coup de soleil.

L'empoisonnement au soleil est un état plus grave que le simple coup de soleil et peut avoir des conséquences plus sérieuses pour notre santé. Il est causé par une exposition prolongée aux rayons UV du soleil, en particulier lors de fortes chaleurs.

Quels sont les symptômes de l'empoisonnement au soleil ?

Les symptômes de l'empoisonnement au soleil incluent des rougeurs, des cloques, des douleurs, des maux de tête, des frissons, des nausées, des vertiges et la déshydratation.

Mais l'un des symptômes les plus courants est le gonflement du visage. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour stimuler le flux sanguin et accélérer la guérison, entraînant des rougeurs et parfois un gonflement, comme cela a été rapporté par The Sun.

Comment prévenir l'empoisonnement au soleil ?

Il est important de prendre des mesures pour éviter l'empoisonnement au soleil, comme rester à l'ombre, porter un chapeau et des vêtements légers, boire beaucoup d'eau et utiliser de la crème solaire. La crème solaire est une barrière entre votre peau et les rayons nocifs du soleil. Elle doit être appliquée toutes les deux heures et après chaque baignade ou transpiration excessive. Il est également important de réduire le temps passé au soleil pendant les heures les plus chaudes, qui sont généralement entre 10 heures et 16 heures.

Les personnes ayant des antécédents de cancer de la peau, de problèmes de peau ou de cheveux, ou qui prennent des médicaments qui augmentent la sensibilité de la peau doivent être particulièrement prudentes lorsqu'elles sont exposées au soleil. Les bébés, les jeunes enfants et les personnes âgées sont également plus susceptibles d'être touchés par l'exposition excessive au soleil.

Que faire si vous pensez être atteint d'un "empoisonnement au soleil" ?

Si vous pensez être atteint d'un empoisonnement au soleil, il est important de consulter un médecin immédiatement. L'empoisonnement solaire peut entraîner des complications plus graves comme les coups de chaleur et le cancer.

Le traitement médical peut varier de l'application de crème topique pour soulager les symptômes à des traitements d'hydratation intraveineux pour les cas extrêmes. En général, plus tôt un "empoisonnement au soleil" est diagnostiqué, plus rapidement vous récupérerez.

Les risques de l'exposition prolongée au soleil

L'exposition prolongée au soleil peut entraîner de nombreux problèmes de santé, notamment des coups de chaleur, des coups de soleil, des rides précoces et une augmentation du risque de cancer de la peau.