Incendies : comment les fumées affectent-elles la santé ?

L'ESSENTIEL Les fumées des feux de forêt contiennent de nombreuses substances toxiques, dont des particules fines très dangereuses.

Elles peuvent affecter la santé respiratoire, cardiovasculaire et toucher des populations situées loin des incendies.

Les autorités recommandent des mesures de protection, notamment le port d'un masque FFP2 pour les personnes les plus exposées.

Alors que les incendies de forêt battent des records en France, les fumées inquiètent autant que les flammes. L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) alerte sur leurs conséquences parfois sous-estimées pour la santé, tandis que les autorités renforcent les mesures de protection, notamment avec la distribution de masques FFP2.

Des effets au-delà des voies respiratoires

Depuis plusieurs semaines, les feux de forêt se multiplient dans l'Hexagone. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, près de "98.000 hectares avaient déjà brûlé" depuis le début de l'année, un "record historique". Et, au-delà des dégâts matériels, les fumées représentent un risque sanitaire majeur. Dans son expertise publiée lundi dernier, l'Anses rappelle que les fumées contiennent un mélange complexe de polluants : monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, composés organiques volatils (COV) comme le benzène ou le formaldéhyde, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), métaux lourds et oxydes d'azote (NOx).

L’Anses estime qu’"environ 80% des particules émises par les feux de végétation sont des particules fines" qui, de par leur très faible taille, peuvent pénétrer profondément dans les poumons, voire dans la circulation sanguine. Selon l’agence de santé, ces particules peuvent provoquer des irritations des yeux, du nez et de la gorge, des crises d'asthme, une aggravation des maladies pulmonaires chroniques, mais aussi des otites, des démangeaisons ou encore une dermatite atopique.

Mais les données suggèrent également des effets cardiovasculaires, avec une augmentation du risque d'hypertension, de troubles du rythme cardiaque et d'hospitalisations, ainsi qu’un potentiel risque accru de naissances prématurées. Une étude américaine, publiée début 2026, conclut même que "la mortalité due aux maladies neurologiques a connu la plus forte augmentation" avec l'exposition chronique aux particules fines issues des feux de forêt.

Des populations plus à risque

Les fumées ne concernent pas uniquement les riverains des incendies. Transportées par les vents sur plusieurs centaines de kilomètres, elles peuvent dégrader la qualité de l'air très loin des foyers. L'Oxfam rappelle ainsi que les mégafeux des Landes en 2022 avaient affecté l'air jusqu'aux Yvelines, tandis que l'Organisation météorologique mondiale souligne que les incendies canadiens de 2024 avaient eu un impact mesurable jusqu'en Europe.

Sans surprise, certaines populations sont particulièrement vulnérables : nourrissons, enfants, femmes enceintes, personnes âgées, malades chroniques, personnes immunodéprimées ou en situation de précarité. On peut également citer les pompiers, qui sont exposés directement aux fumées lors des interventions et qui restent ensuite en contact avec les fumées, lors des opérations de surveillance ou de déblayage, jusqu’à leurs équipements contaminés par les suies. Mais concernant leur risque de cancer, que l’on suppose augmenté, l'Anses reste prudente : "La littérature épidémiologique n'apporte pas d'éléments concluants" sur un risque accru de cancer spécifique aux feux de végétation.

Comment limiter son exposition ?

Pour réduire les risques, l'Anses recommande à la population de limiter les sorties, de garder portes et fenêtres fermées, d'arrêter temporairement les VMC et d'éviter toute activité physique en extérieur lors des épisodes de fumées. Les personnes les plus fragiles peuvent porter un masque FFP2 en cas d'exposition directe (le FFP1 n’est en revanche pas efficace).

La directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Cécile Tagliana, précise : "On peut garder [le masque FFP2] à peu près huit heures pendant la journée, il reste efficace." Mais une fois chez soi, "il n’est pas utile de garder un masque FFP2, surtout si on a bien suivi les recommandations et fermé les fenêtres".

Les incendies qui frappent notre pays ont atteint un niveau inédit. Plus de 141 000 personnes ont déjà été évacuées en Gironde et dans les Landes pour être mises en sécurité.



En Gironde, nous sommes confrontés à un feu convectif : un incendie qui crée ses propres vents, accélère…

— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 24, 2026 " target="_blank" rel="noopener">Les autorités ont annoncé l'acheminement de 1,5 millions de masques FFP2 gratuits vers les zones les plus exposées.