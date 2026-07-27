Cancer du sein : les flavonoïdes pourrait limiter le risque

L'ESSENTIEL Les flavonoïdes sont des substances présentes dans les plantes et aliments, notamment le raisin, le thé, le cacao, le cassis, etc.

Certains flavonoïdes aident les végétaux à lutter contre les virus, les bactéries et les moisissures.

Selon une nouvelle étude, consommer des aliments riches en flavonoïdes pourrait réduire le risque de certains cancers du sein.

Raison, oignons, grenade, myrtilles, grenade, thé ou café ! Tous ces aliments ont un point commun : ils sont riches en flavonoïdes, des substances qui, pour certaines, protègent ces végétaux des virus, des bactéries et des moisissures, selon le Vidal. Mais d’après une nouvelle étude, les flavonoïdes pourraient aussi être bons pour nous. Dans leurs travaux publiés dans la revue Breast Cancer, des chercheurs ont découvert une association entre la consommation d’aliments riches en flavonoïdes et la réduction du risque de développer un cancer du sein.

Moins de risque de cancer du sein en consommant des flavonoïdes

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont analysé les données de femmes issues de la cohorte UK Biobank (UKB). En tout, plus de 93.271 participantes ont été incluses dans l’étude. Parmi elles, il y a eu 3.110 cas de cancers du sein pendant la période de suivi de 11,8 ans. Dans le détail, les scientifiques ont étudié le lien entre le score “flavodiet” (FDS), qui mesure la consommation individuelle d'aliments riches en flavonoïdes, le risque de cancer du sein et la prédisposition génétique.

Résultat : les femmes obtenant le meilleur score FDS, c’est-à-dire consommant le plus d'aliments riches en flavonoïdes, avaient un risque inférieur de 15 % de développer un cancer du sein par rapport à celles qui en mangeaient moins. Parmi les aliments déclarés, les oranges et les pommes étaient ceux qui apportaient la réduction du risque la plus importante.

Le risque génétique atténué par les flavonoïdes ?

Parmi toutes les participantes, celles qui avaient le plus de risque de développer un cancer du sein étaient celles qui consommaient peu d'aliments riches en flavonoïdes et avaient un risque génétique élevé de cette maladie. À l’inverse, quand le risque génétique était élevé mais qu’elles avaient un bon score FDS, les participantes avaient moins de risque de développer cette maladie.

En 2023, 61.214 nouveaux cas de cancer du sein ont été enregistrés en France, selon l’Institut national du cancer (INCa). Sur les 35 dernières années, l’incidence de cette maladie a presque doublé chez la femme : en 1990, il y avait 29.970 cas, contre 58.400 en 2018. Bien que les traitements s’améliorent et que les décès diminuent (-1,2 % entre 2012 et 2022), il reste primordial d’identifier les facteurs de risque de cette pathologie et les aliments potentiellement protecteurs… Comme ceux, d’après cette étude, riches en flavonoïdes.