Cancer du sein : cette IA permet d'avoir un diagnostic dans la journée

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont entrainé à IA à repérer rapidement les cas de cancer du sein sur les mammographies.

Lors des essais, l'outil a permis de dépister des femmes - de l'imagerie à l'évaluation et parfois même à la biopsie - en une seule journée.

L'équipe estime que leur outil pourrait aider à améliorer et à personnaliser le dépistage pour chaque patiente.

Avoir une mammographie présentant des anomalies est très effrayant. L’attente d’analyses supplémentaires qui permettent de confirmer ou non un cancer du sein, provoquent de nombreux tourments. Des chercheurs des universités de Californie à San Francisco et de Berkeley ont trouvé un moyen pour raccourcir le supplice des patientes. Ils sont parvenus à accélérer l’identification des femmes à risque grâce à l’IA. Le diagnostic peut être fait en une seule journée avec leur outil.

Il a été dévoilé dans la revue Nature Digital Medicine, le 19 mai dernier.

IA et mammographie : un diagnostic en une seule journée

Pour apprendre à leur modèle à repérer un cancer du sein efficacement, les chercheurs l’ont fait travailler sur des centaines de milliers d'imageries présentant des tumeurs mammaires malignes. Ils lui ont ensuite soumis plus de 4.100 mammographies de dépistage réalisées au Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center. Cette nouvelle intelligence artificielle, baptisée Mira, a alors détecté que 525 femmes présentaient un risque élevé.

"Ces patientes ont pu obtenir l'interprétation de leur mammographie immédiatement après l'examen et bénéficier d'examens d'imagerie complémentaires le jour même pour toute zone suspecte. Certaines femmes nécessitant une biopsie ont également pu la subir le jour même", soulignent les auteurs dans leur communiqué.

Il s’agit d’une avancée non négligeable pour les auteurs, car le délai d’attente pour ce type d’évaluation peut parfois prendre plusieurs jours, voire semaines. "Pour les patientes chez qui un cancer du sein a finalement été diagnostiqué, Mirai a réduit le délai d'attente moyen pour une biopsie de plus de deux mois à moins de 10 jours", ajoutent-ils.

Cancer du sein : l’IA ne pose pas le diagnostic seule

Les chercheurs assurent que leur IA ne remplace pas les radiologues et n’établit pas de diagnostic de manière autonome. Ainsi, ils le présentent comme un outil de triage qui aide les médecins à identifier les patientes susceptibles d’avoir une tumeur mammaire maligne plus rapidement.

"Actuellement, de nombreuses femmes suivent le même calendrier de dépistage, mais leur risque individuel peut être très différent", explique la Dr Maggie Chung, première auteure de l’étude. "L'évaluation des risques par l'IA nous donne la possibilité d'identifier les femmes les plus susceptibles de bénéficier d'une prise en charge accélérée et de leur fournir les soins nécessaires."

Pour l’experte et ses collègues, Mirai pourrait permettre à terme de proposer une approche plus personnalisée du dépistage du cancer du sein, adaptée au risque de chaque patiente.