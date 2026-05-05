IA versus médecins : qui décide le mieux ?

L'ESSENTIEL Une étude montre que l’IA dépasse les médecins sur plusieurs tâches.

Elle excelle notamment pour poser des diagnostics, analyser des dossiers ou encore proposer une prise en charge.

Plutôt que de remplacer les médecins, l’IA pourrait devenir un outil d’aide à la décision.

L’intelligence artificielle (IA) peut-elle rivaliser, voire surpasser les médecins dans leurs décisions cliniques ? Le débat est aujourd’hui relancé par une vaste étude américaine menée par la Harvard Medical School (HMS) et le Beth Israel Deaconess Medical Center, publiée dans la revue Science. Les résultats montrent que certains modèles d’IA dépassent déjà les humains dans plusieurs tâches clés. Ce qui soulève, au passage, des questions cruciales sur l’encadrement de leur usage.

Une IA plus performante dans de nombreux cas

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont comparé un modèle de langage avancé (notamment o1-preview d’OpenAI) à des centaines de cliniciens sur différentes tâches de raisonnement médical. Verdict : l’IA s’est montrée plus performante pour poser des diagnostics, analyser des dossiers ou encore proposer une prise en charge. "Nous avons testé le modèle sur pratiquement tous les critères, et il a surpassé à la fois les modèles d’IA précédents et les médecins", affirme Arjun Manrai, professeur à HMS, dans un communiqué.

Même constat du côté du médecin Peter Brodeur (HMS) : "Les modèles deviennent de plus en plus efficients […] Ils obtiennent systématiquement des scores proches de 100 %, et nous ne pouvons plus suivre leurs progrès car ils ont déjà atteint le plafond". Les tests en question incluaient des cas réels d’urgences. L’IA devait proposer un diagnostic et décider des étapes suivantes, parfois avec très peu d’informations. C’est notamment au moment du triage médical que l’écart avec les médecins a été le plus marqué.

Vers une collaboration homme-machine ?

"Cela ne signifie pas que l’IA améliorera nécessairement les soins", nuance Arjun Manrai. L’enjeu est désormais de comprendre comment intégrer ces outils sans risque. En effet, l’IA peut proposer un bon diagnostic tout en recommandant des examens inutiles. "Un modèle peut trouver le bon diagnostic mais suggérer des tests superflus qui exposent le patient à des risques", avertit Peter Brodeur. L’expert insiste : "Les humains doivent rester la référence ultime en matière de sécurité".

Plutôt que de remplacer les médecins, l’IA pourrait devenir un outil d’aide à la décision. Les chercheurs évoquent un potentiel pour réduire les erreurs diagnostiques, les retards de prise en charge et les inégalités d’accès aux soins. "Une utilisation accrue de ces outils pourrait limiter les coûts humains et financiers liés aux erreurs médicales", concluent les auteurs.