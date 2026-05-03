Phénomène Lazare : trois heures après sa mort, un homme de 62 ans ressuscite

L'ESSENTIEL Didier, un patient de 62 ans venu à l’hôpital pour faire une dialyse a été victime d’une crise cardiaque.

N’arrivant pas à le réanimer, les équipes médicales préviennent sa famille de son décès.

Mais trois heures plus tard, le patient revient à la vie.

C’est un miracle ! Au CHU de Rennes, un homme de 62 ans est ressuscité. Le jeudi 23 avril, alors que ce patient prénommé Didier faisait une séance de dialyse, il est victime d’une crise cardiaque. Pendant une quarantaine de minutes, les soignants tentent de le réanimer, en vain…

Le phénomène Lazare est connu depuis 1982

Rapidement, ils appellent alors la famille pour les informer du décès de Didier. "On le voyait déjà sur son lit de mort”, explique sa nièce, Allisson Grimault, à TF1 Info. Mais tout bascule quelques heures plus tard, quand le téléphone sonne une seconde fois. "On nous dit bah oui oui on a retrouvé un pouls, [le patient] n’est donc plus décédé, poursuit sa nièce. J’ai dit pardon, vous êtes en train de me dire que du coup il a ressuscité ? Elle me dit oui oui, c’est un miracle mais [le patient] n’est plus décédé.”

Mais ce miracle a un nom : le phénomène Lazare, connu depuis 1982 par les médecins. Les premiers cas ont été rapportés par une équipe d’Helsinki, en Finlande, et par des médecins internistes du centre hospitalier de Dreux, en France. Mais il faut attendre un peu plus de 10 ans, en 1993, pour qu’il soit nommé phénomène Lazare, en référence au personnage biblique Lazare de Béthanie, ressuscité quatre jours après sa mort.

"Cette personne n’est jamais morte, à aucun moment"

Dans le cas de Didier, la résurrection a eu lieu trois heures après avoir été déclaré mort. Depuis, il va bien. Il n’aurait pour l’instant pas d’effets secondaires liés à sa mort, hormis des hallucinations, selon les propos de sa nièce rapportés par Ouest France.

Mais que s’est-il passé ? Est-ce réellement possible de revenir à la vie ? "Dans les faits, cette personne n’est jamais morte, à aucun moment, détaille le Pr Bruno Mégarbane, chef au service de réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal, à Paris, toujours à TF1 Info. Pendant cette période, la perfusion sanguine, notamment cérébrale, mais probablement aussi de l’ensemble des organes, y compris du cœur, ne s’est jamais arrêtée. Elle était extrêmement faible, difficile à détecter, mais elle ne s’est jamais arrêtée.”

Mais attention, tous les patients n’ont pas la chance de Didier, bien au contraire. Le phénomène de Lazare reste très rare. Selon une étude publiée dans la revue Journal of Clinical Medicine, jusqu’en 2022, seuls 76 cas avaient été recensés dans 27 pays.