Mal des transports : ces erreurs qui le déclenchent

L'ESSENTIEL Le mal des transports peut être causé par un mouvement physique, par exemple en voiture, ou si une personne a la perception du mouvement alors qu'elle est immobile.

Certains comportements, comme le fait de lire, regarder son téléphone ou s’asseoir au mauvais endroit, dans les moyens de transport peuvent favoriser les nausées, les vertiges ou les maux de tête.

"Avant de partir en voyage, les personnes prédisposées au mal des transports peuvent demander à leur médecin de leur recommander un médicament."

Voiture, train, bateau, avion… Après avoir commencé un trajet dans ces moyens de transports, certaines personnes se mettent à avoir mal au cœur, ce qui se traduit par des nausées, des vertiges, une hypersalivation, des maux de tête, de la fatigue des bâillements. Dans ce cas, on parle de mal des transports ou de cinétose. Sans gravité, cette réponse physiologique est liée à une opposition entre les informations fournies par les yeux et celles données par le système vestibulaire (organe de l’équilibre situé dans l’oreille interne), selon l’Assurance Maladie. "Les yeux perçoivent un mouvement tandis que le système vestibulaire (organe de l’équilibre situé dans l’oreille interne) enregistre une impression contraire à celle communiquée par la vue. De ce fait, le vestibule ne peut pas donner au cerveau des informations exactes sur la position du corps. Cela empêche l’organisme de s’adapter au mouvement, comme il le fait d’habitude lors d’un déplacement."

Ces erreurs fréquentent qui vous rendent malades

Le mal des transports peut être provoqué par certaines erreurs que les personnes touchées font. Dans la liste, on retrouve le fait de :

Lire ou regarder son téléphone, ce qui entraîne un conflit sensoriel maximal car les yeux fixent un point immobile tandis que le corps bouge

Regarder vers le bas ou dans l’habitacle, ce qui induit une perte de repères visuels stables

S’asseoir au mauvais endroit, ce qui favorise la sensation de mouvements

Voyager l’estomac vide ou trop plein, ce qui augmente le risque de nausées

Manquer d’air, ce qui favorise la chaleur et les odeurs

Consommer des boissons alcoolisées avant le voyage, qui peut aggraver les symptômes

Fumer

Mal des transports : que faire lorsqu'on commence à avoir mal au cœur ?

Lorsque les symptômes surviennent, plusieurs réflexes peuvent être adoptés afin d’éviter leur aggravation. L’Assurance Maladie conseille de :

Fermer les yeux un instant

Ouvrir la fenêtre pour respirer un peu d’air frais

Monter sur le pont du bateau

Descendre de voiture pour faire quelques pas dehors

S’allonger quelques minutes, avec un linge frais et humide sur le front

Boire des boissons sucrées ou salées pour prévenir la déshydratation en cas de vomissements

"Avant de partir en voyage, les personnes prédisposées au mal des transports peuvent demander à leur médecin de leur recommander un médicament en vente libre ou de leur prescrire un médicament pour prévenir ce trouble. Ces médicaments doivent être pris avant que le mal des transports ne se déclenche, parce qu’ils ont tendance à être moins efficaces après l’apparition des symptômes. Les médicaments comprennent la scopolamine (en patch ou en comprimés), la cyclizine, le diménhydrinate, la diphénhydramine, la méclozine, la prométhazine (parfois associés à de la caféine)", précise le Manuel MSD.