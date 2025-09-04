Mal des transports : et si la musique était la solution ?

L'ESSENTIEL C'est la musique joyeuse qui soulageait le plus le mal des transports.

Par contre, écouter de la musique triste était moins efficace que de ne rien faire.

Pour les chercheurs, la musique représente une solution non-invasive, à faible coût et sans effet nocif contre le mal des transports.

La musique ne ferait pas juste passer le temps pendant les longs trajets en voiture. Elle aurait aussi la capacité de lutter contre le mal des transports. L’effet serait plus marqué avec les chansons joyeuses et douces, selon un article paru dans la revue Frontiers in Human Neuroscience le 3 septembre 2025.

Mal de voiture : il est plus facile de s’en remettre avec de la musique joyeuse

Les personnes qui souffrent du mal des transports sont généralement déjà tendues avant de monter dans la voiture… Et ce stress peut déclencher le trouble encore plus rapidement. Face à ce constat, le Dr Qizong Yue de Southwest University en Chine s’est demandé si la musique, connue pour ses effets anti-stress, pouvait être une solution pour lutter contre ce phénomène.

Dans un premier temps, le scientifique et ses collègues ont recruté 40 participants. Ces derniers devaient suivre des itinéraires sur un simulateur de conduite et sélectionner ceux qui étaient les plus à même de rendre les gens malades de la voiture.

L’équipe a ensuite sélectionné 30 personnes ayant déjà souffert du mal des transports. Dans un simulateur, ils suivaient les trajets choisis par les précédents volontaires, tout en portant un casque d'électroencéphalogramme (EEG) qui mesurait leur activité cérébrale.

Ils ont été divisés en six groupes : quatre qui avaient de la musique, un qui n'en avait pas et un dont les simulateurs étaient arrêtés dès qu’ils indiquaient se sentir légèrement malades. Ce dernier groupe a servi d'échantillon comparatif pour les données EEG.

Les groupes “musique” écoutaient des mélodies de différents styles (joyeuses, douces, tristes et passionnées) pendant 60 secondes après la conduite puis ils devaient ensuite indiquer la sévérité de leur mal et de leurs nausées.

En analysant les réponses des participants, les scientifiques ont découvert que la musique joyeuse était la plus efficace pour soulager le mal des transports. Elle le réduisait de 57,3 %. Elle était suivie de très près par les chansons douces avec 56,7 %. Les sons passionnés ont réduit les nausées et autres troubles de 48,3 %. Par contre, écouter des morceaux tristes était encore moins efficace que "ne rien faire". En effet, le groupe témoin a signalé une réduction des symptômes de maladie de la voiture de 43,3 % après leur repos, tandis que ceux qui écoutaient de la musique triste présentaient une baisse de seulement 40 % au terme de la même période.

Mal des transports : une solution non-invasive, sans effet secondaire et peu coûteuse

Après avoir examiné les données EEG recueillies, les chercheurs avancent que la musique douce détend les gens, soulageant la tension qui exacerbe le mal de la voiture, tandis que les chansons joyeuses parviendraient à les distraire en activant les systèmes de récompense cérébrale. Les sons tristes pourraient avoir l'effet inverse, en amplifiant les émotions négatives et en augmentant l'inconfort général.

"Sur la base de nos conclusions, les personnes qui ressentent des symptômes de mal des transports pendant le voyage peuvent écouter de la musique joyeuse ou douce pour obtenir un soulagement", souligne le Dr Yue dans un communiqué, ajoutant que ces mélodies offrent ​​une stratégie d'intervention non-invasive, sans effet secondaire et peu coûteuse.

"Les principaux cadres théoriques de la genèse du mal des transports s'appliquent largement aux maladies induites par divers véhicules. Par conséquent, les résultats de cette étude s'étendent probablement au mal des transports ressenti lors des voyages en avion ou en mer."

Les scientifiques ajoutent toutefois que d'autres travaux sont nécessaires pour confirmer leurs conclusions, notant par exemple que les goûts musicaux des gens pourraient aussi impacter la réponse des patients.