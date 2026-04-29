Qu’est-ce vos rêves disent de vous ?

L'ESSENTIEL Les rêves reflètent la personnalité et les expériences vécues.

Ils transforment la réalité plutôt qu’ils ne la reproduisent fidèlement.

Les événements marquants, comme le Covid-19, influencent leur contenu.

Chaque nuit, notre cerveau fabrique des scénarios aussi étranges que réalistes. Longtemps considérés comme un simple "bruit" mental, les rêves révèlent en réalité des mécanismes complexes. Une vaste étude américaine, publiée dans Communications Psychology, montre qu’ils reflètent à la fois notre personnalité et les événements marquants de notre vie.

Des rêves loin d’être aléatoires

Les chercheurs de l’IMT School for Advanced Studies Lucca ont notamment analysé plus de 3.700 récits de rêves et d’expériences éveillées chez 287 participants. Grâce à des outils d’intelligence artificielle et de traitement du langage, les scientifiques ont démontré que le contenu des rêves n’est pas chaotique. "Nos résultats montrent que les rêves ne sont pas seulement le reflet du passé, mais un processus dynamique façonné par qui nous sommes et ce que nous vivons", explique Valentina Elce, autrice principale des travaux, dans un communiqué.

Ainsi, les rêves transforment la réalité plutôt qu’ils ne la reproduisent fidèlement. Des éléments du quotidien (travail, famille ou environnement) sont réorganisés en scènes nouvelles, parfois irréalistes, mêlant souvenirs et imagination.

La recherche met en évidence des liens clairs entre traits de personnalité et contenu des rêves. Les personnes sujettes à la rêverie mentale en journée produisent des rêves plus fragmentés et changeants, tandis que celles qui accordent de l’importance à leurs rêves vivent des expériences nocturnes plus riches et immersives. A l’inverse, considérer les rêves comme un "non-sens aléatoire du cerveau" est associé à des contenus moins détaillés.

Quand le monde extérieur influence nos nuits

La qualité du sommeil joue aussi un rôle, mais plus limité, influençant surtout le caractère étrange des scénarios. Les analyses montrent également une différence nette entre veille et sommeil : les pensées diurnes sont plus rationnelles et centrées sur soi, tandis que les rêves regorgent d’images, d’interactions sociales et d’événements défiant la logique.

Les événements collectifs influencent aussi nos rêves. Pendant le confinement lié au Covid-19, par exemple, les chercheurs ont observé une intensité émotionnelle accrue et davantage de références aux restrictions. Ces effets se sont toutefois estompés avec le temps, suggérant que les rêves évoluent avec notre adaptation psychologique.