Cette plante pourrait soigner les troubles liés à la ménopause

La ménopause est une période complexe pour les femmes. Elles peuvent souffrir de différents symptômes, dont certains peuvent avoir un retentissement sur leur vie quotidienne. Les femmes ménopausées sont aussi plus à risque de souffrir de certaines pathologies, dont les troubles de l’humeur et l’ostéoporose. Dans la revue spécialisée Research, des chercheurs de différentes universités chinoises expliquent comment une plante utilisée en médecine traditionnelle pourrait agir simultanément sur ces deux pathologies.

Ménopause : quel est le lien entre ostéoporose et dépression?

"Ces affections ont tendance à coexister car elles sont toutes deux liées au taux d’œstrogènes, précisent-ils. Plus précisément, la baisse d'œstrogènes accroît le stress oxydatif – un état dans lequel des molécules très réactives s'accumulent et endommagent les cellules – et perturbe le fonctionnement des mitochondries, les organites qui fournissent l'énergie aux cellules." D’après ces spécialistes, cela peut avoir des effets sur les cellules osseuses, mais aussi sur les régions cérébrales impliquées dans la régulation de l’humeur. Pourtant, ils expliquent que les médicaments utilisés en médecine moderne n’agissent que sur l’un ou l’autre de ces problèmes. "Si l'hormonothérapie substitutive peut traiter ces deux problèmes, son utilisation à long terme augmente les risques de maladies cardiovasculaires et de certains cancers liés aux œstrogènes, la rendant inadaptée à de nombreuses femmes", précisent-ils.

Un extrait de plante efficace contre les troubles de l'humeur et l'ostéoporose chez les femmes ménopausées

Dans leurs travaux, ces scientifiques se sont intéressés à Drynaria fortunei (TFDF), aussi appelée Gu sui bu ou fougère des paniers : cette plante est utilisée en médecine traditionnelle chinoise pour ses effets sur la santé osseuse. Chez des souris, ils ont observé son action sur l’ostéoporose liée à la ménopause et sur l’humeur. Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé des animaux ayant subi une ablation des ovaires pour simuler la ménopause et une exposition à un stress chronique pour induire un comportement de type dépressif. "Le TFDF a amélioré la densité osseuse et restauré la fine structure interne de l'os, tout en réduisant les comportements associés à la dépression, tels que la perte d'intérêt pour les stimuli gratifiants, concluent-ils. Les souris traitées au TFDF ont également présenté une meilleure préservation des neurones dans l'hippocampe. De plus, au niveau cellulaire, le TFDF a contribué à restaurer la fonction mitochondriale et l'autophagie, un processus par lequel les cellules recyclent leurs composants endommagés." Cet essai leur a permis de découvrir le processus moléculaire impliqué dans ces troubles. Trois molécules, appelées SIRT1, FOXO3 et DEPP1, constituent une voie biologique commune aux deux pathologies.

Ménopause : vers un nouveau type de prise en charge ?

"Ces résultats suggèrent une nouvelle façon d’envisager la santé post-ménopausique, se félicitent les auteurs. Au lieu de traiter la perte osseuse et la dépression comme des maladies distinctes, elles pourraient en partie refléter différentes conséquences d’une réponse cellulaire commune au stress." Ils souhaitent maintenant poursuivre leurs recherches sur le TFDF pour comprendre s’il peut devenir la base d’un traitement à double emploi contre l’ostéoporose postménopausique associée à la dépression. Pour y parvenir, des études sur l’humain devront être réalisées.