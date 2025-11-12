Ménopause : l’autohypnose apaise les bouffées de chaleur

L'ESSENTIEL 70 % des femmes ont des bouffées de chaleur à la ménopause.

L'autohypnose est une solution efficace pour les réduire, selon une nouvelle étude.

Les femmes qui faisaient une séance quotidienne, voyaient leurs symptômes réduits de moitié.

Environ 70 % des femmes ménopausées font face à des bouffées de chaleur. Des chercheurs de Baylor University ont trouvé une solution naturelle pour gérer ce symptôme particulièrement gênant : l’autohypnose.

Ménopause : des séances d’hypnose quotidiennes réduisent les bouffées de chaleur de moitié

Lors de cette étude publiée dans la revue JAMA Network Open, l’équipe de l’établissement texan a voulu évaluer l’efficacité de l’hypnose sur les bouffées de chaleur. Elle a ainsi recruté 250 femmes ménopausées souffrant de bouffées de chaleur fréquentes, dont près de 25 % avaient des antécédents de cancer du sein. Ils ont fait attention à les intégrer dans l'échantillon car les traitements hormonaux sont déconseillés pour ces patientes.

Une partie des participantes ont rejoint un programme d’autohypnose. Elles devaient faire une séance d’hypnose audio tous les jours pendant 6 semaines. Le groupe témoin écoutait pour sa part un bruit blanc.

Résultat : les volontaires qui faisaient de l’autohypnose ont rapporté une réduction de 53,4 % de la fréquence et de l'intensité de leurs bouffées de chaleur. Lors du suivi à 3 mois, cette baisse atteignait 60,9 %, contre 40,9 % pour les femmes du groupe témoin. L’effet était encore plus marqué chez les femmes ayant des antécédents de cancer du sein. Elles affichaient, en effet pour leur part, un repli du symptôme gênant de 64 % après six semaines.

De plus, les effets bénéfiques de l’autohypnose persistaient dans le temps. Douze semaines après le début de l’expérience, les pratiquantes présentaient une baisse de 60,9 % des bouffées de chaleur, ainsi que des améliorations significativement plus importantes du sommeil, de l'humeur, de la concentration et de la qualité de vie globale. Près de 9 participantes du groupe d'hypnose sur 10 ont déclaré se sentir mieux (contre 64 % dans le groupe témoin).

Auto-hypnose : une solution naturelle efficace contre les bouffées de chaleur

Face à ces résultats, les chercheurs concluent que l’autohypnose est une solution efficace pour lutter contre les bouffées de chaleur de la ménopause, surtout pour les femmes qui ne peuvent pas se tourner vers les traitements hormonaux.

Le Dr Gary R.Elkins qui a dirigé l’étude, ajoute que l’autohypnose présente aussi l’avantage de s’apprendre et de se pratiquer facilement grâce à des enregistrements audio ou à des applications mobiles. "Il peut être pratiqué à la maison sans avoir besoin de se déplacer pour des visites chez le médecin, et c'est relativement peu coûteux par rapport aux séances en personne", explique l’expert dans un communiqué. "Une fois qu'une personne apprend à utiliser l'autohypnose pour réduire les bouffées de chaleur et améliorer le sommeil, elle peut être utilisée à d'autres fins telles que la gestion de l'anxiété, la gestion de la douleur et la gestion du stress."