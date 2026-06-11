Couple : les bébés seraient-ils des tue-l'amour ?

L’arrivée d’un enfant est un véritable bouleversement pour le couple… au point que les parents confient avoir moins de sentiment amoureux pour leur partenaire durant la première année de leur bébé. C’est ce qu'ont découvert des chercheurs de l’université de Wrocław (Pologne).

Moins d’amour chez les nouveaux parents la première année

Après avoir appris sa grossesse, la chercheuse Agnieska Sorokowska s’est demandée comment sa relation de couple allait changer après l’arrivée du bébé. Pour répondre à ses interrogations, elle a lancé une étude avec ses collègues. Ils ont recruté près de 300 couples hétérosexuels sans enfants qui étaient ensemble depuis au moins deux ans. Tous les six mois, les participants répondaient à un questionnaire qui évaluait entre autres la satisfaction amoureuse, leur amour pour leur partenaire et leur engagement.

Pendant l’expérience, 71 couples ont eu un bébé. L’analyse de leur réponse montre en premier lieu que la grossesse n'avait aucun impact sur la relation. Par contre, les jeunes parents ont reconnu aimer moins leur moitié et se sentir moins engagés à maintenir la relation dans l'année suivant l'accouchement.

En parallèle, les couples restés sans enfants n’affichent aucun changement majeur dans leur dynamique.

Les premiers éléments de cette recherche ont été présentés lors du séminaire "Love, actually and in theory : Towards a robust science of love" organisé par la Royal Society en mai dernier. Pour comprendre l’évolution des couples devenus parents et déterminer si cette “baisse d’amour” est durable, Agnieska Sorokowska prévoit les suivre jusqu’à ce que leurs enfants soient adultes.

Moins d’amour après un enfant : est-ce définitif ?

La psychologue Valentina Rauch-Anderegg, interrogée par la revue NewScientist qui a révélé cette nouvelle étude, pointe du doigt plusieurs facteurs pouvant être à l’origine de cette baisse de satisfactions amoureuses : la fatigue, les hormones, les troubles découlant de la grossesse et de l’accouchement, des plannings et repères chamboulés…

Si les chercheurs de la nouvelle étude n’ont pas fini l’ensemble de leurs travaux, la psychologue assure que des recherches antérieures se montraient rassurantes. "Il y a une forte baisse de la [satisfaction relationnelle] la première année, seulement une petite baisse de la première à la deuxième année, puis elle semble se rétablir lentement [plusieurs années plus tard]", indique l’experte.

Elle ajoute qu’il est possible de lutter contre la distance qui s’installe en misant sur la communication. "Vous pouvez veiller à communiquer clairement votre vision de la parentalité ou encore ce qui fait le sel de votre relation et que vous voulez maintenir même s'il y a un bébé. Qu'il s'agisse d'une randonnée une fois par an ou de 20 minutes de temps en couple par semaine", propose l’experte dans les pages de la revue NewScientist.