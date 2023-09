Amour : dans quelle partie du corps l’émotion est-elle ressentie ?

L'ESSENTIEL Tous les types d’amour étaient fortement ressentis dans la tête.

Ceux ayant une dimension sexuelle ou romantique étaient les plus forts.

Des différences culturelles et des caractéristiques démographiques liées à l'expérience de l'amour doivent être pris en compte.

"L'amour est un phénomène biologique, psychologique et sociologique essentiel. En utilisant divers modèles conceptuels, les philosophes ont souvent distingué différents types d’amour, tels que l’amour de soi, l’amour 'romantique', l’amour amical, l’amour de Dieu, l’amour familial et l’amour pour des inconnus", ont indiqué des chercheurs de l’université Aalto (Finlande). Dans une récente étude, ils ont effectué une carte indiquant les endroits dans le corps où les différents types d’amour sont ressentis et leur intensité.

Les différents types d’amour sont fortement ressentis dans la tête

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont interrogé plusieurs adultes sur la façon dont ils ont vécu 27 types d'amour différents. Afin de réaliser la carte, l’équipe a collecté les données de centaines de personnes par le biais d’une enquête en ligne. Les volontaires ont été invités à colorier une silhouette corporelle pour montrer où ils ressentaient chaque type d’amour. On leur a également demandé comment ils ressentaient les différents types d’amour physiquement et mentalement, à quel point cette sensation était agréable et comment elle était associée au toucher. Enfin, il leur a été demandé d'évaluer le degré de proximité des types d'amour.

Selon les résultats, parus dans la revue Philosophical Psychology, les différents types d’amour forment "un continuum allant du plus faible au plus fort". Tous les types étaient fortement ressentis dans la tête, mais ils différaient dans le reste du corps. Certains s’étendaient uniquement à la poitrine, tandis que d’autres étaient ressentis partout. Les formes d’amour les plus fortes étaient ressenties le plus largement dans tout le corps. "Lorsque nous passons d'un type d'amour plus fort à un type moins fort, les sensations dans la région de la poitrine s'affaiblissent. Il se peut que, par exemple, l'amour pour des étrangers soit associé à un processus cognitif. Il se peut également que des sensations agréables soient ressenties dans la région de la tête. C'est une question qui mérite d'être étudiée plus en détail", a expliqué Pärttyli Rinne, auteur des recherches, dans un communiqué.

Amour : des différences culturelles

"L'amour entre les personnes se divise en deux catégories : l'amour sexuel et l'amour non sexuel. Les types d'amour les plus proches les uns des autres sont ceux qui ont une dimension sexuelle ou romantique. Il est également intéressant de constater qu'il existe une forte corrélation entre l'intensité physique et mentale de l'émotion et son caractère agréable. Plus un type d'amour est ressenti dans le corps, plus il est ressenti dans l'esprit et plus il est agréable", a-t-il ajouté.



Le chercheur a précisé également qu'il existe des différences culturelles en matière d'amour et que les caractéristiques démographiques du groupe des participants sont liées à l'expérience de l'amour. "Si la même étude était menée dans une communauté très religieuse, l'amour pour Dieu pourrait être l'amour le plus fortement ressenti de tous. De même, si les volontaires étaient des parents dans une relation, l'amour pour les enfants pourrait être le type d'amour le plus fort."