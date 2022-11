Amour : voici la question à poser tous les jours à votre partenaire pour que ça dure

L'ESSENTIEL 50 % des hommes se disent très heureux dans leur vie amoureuse mais seulement 42 % des femmes ont ce même ressenti, d’après un sondage OpinionWay de Juin 2022.

"Comment s’est passée ta journée ?" est une question qui peut être facilement posée tous les jours.

C’est une question toute simple mais qui pourrait avoir un grand impact : d’après des chercheurs de l’université de Waterloo, en Belgique, demander à son compagnon ou à sa compagne "Comment s’est passée ta journée ?", permettrait d’assurer la longévité d’un couple.

La meilleure question pour rassurer son partenaire et lui prouver son amour

D’après le Journal of Experimental Social Psychology, cela permettrait aux personnes qui ne se sentent pas pleinement acceptées et aimées, et qui n'ont pas tellement confiance en elles, d’être rassurées. En effet, ces quelques mots démontrent une attention subtile très bien reçue là où les compliments et le soutien, par exemple, sont moins perçus comme une preuve d’amour par ces personnes en manque de confiance.

"Le fait d'être interrogé sur sa journée n'est pas menaçant, car cela ne demande pas à la personne d'en dire plus qu'elle ne le souhaite. Les personnes dont le niveau de confiance est faible craignent de se dévoiler parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Elles peuvent garder le contrôle en ne parlant que les parties de leur journée qu'elles se sentent en sécurité de révéler”, expliquent les scientifiques.

Cinq études démontrent l'impact positif de cette question pour le partenaire

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mené cinq études différentes auprès de 359 adultes âgés de 18 à 66 ans. D’après la première et la deuxième, les personnes dont le niveau de confiance est plus faible "se sentent davantage satisfaites de leur relation lorsqu'elles rapportent que leur partenaire leur demande des nouvelles de leur journée". La troisième étude a démontré que "ce geste était ressenti comme un signe d'attention".

La quatrième et la cinquième étude ont mis en exergue le fait que les personnes ayant un faible niveau de confiance estimaient que leur partenaire prenait "plus soin d'elle lorsqu'elles celui-ci leur posait des questions plus fréquemment'.

Si l'amour reste encore un mystère, ces résultats pourraient offrir un moyen d'améliorer les relations des personnes peu confiantes de façon efficace et prouvé scientifiquement !