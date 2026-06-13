Drogues : 40 nouveaux produits de synthèse identifiés en deux ans

L'ESSENTIEL Les autorités ont repéré 40 nouvelles drogues de synthèse en deux ans.

Parmi ces substances, plus de la moitié ont été détectées en 2025.

Cette augmentation peut s’expliquer par l'apparition de nombreuses nouvelles substances dérivées et modifiées à partir de composés du cannabis.

"Le nombre de collectes (échantillons de drogue ou de produit psychoactif récupérés pour être analysés en laboratoire) a augmenté de manière régulière depuis 2010 et a enregistré une forte progression entre 2024 et 2025, après une phase de stabilisation entre 2023 et 2024", indique l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans son nouveau rapport. En 2025, le dispositif SINTES (Système d’identification national des toxiques et des substances), piloté par l’organisme, a collecté 1.086 échantillons de substances psychoactives, contre 742 en 2024. Cela correspond à une augmentation de 31 % en un an.

Entre 2024 et 2025, 40 nouveaux produits de synthèse ont été détectés en France

Les données mettent en évidence l’identification de 40 nouveaux produits de synthèse entre 2024 et 2025, dont 26 en 2025. Au total, 8 collectes mentionnaient une provenance via des marchés du darknet. "Bien que la France rapporte nettement moins de signalements que d'autres pays européens, ce phénomène est international et marqué par la détection massive de faux comprimés d'oxycodone."

Selon l’ODFT, les nouvelles substances psychoactives continuent d’apparaître à cause de la diversification des cannaboïdes hémisynthétiques. Pour rappel, les cannabinoïdes hémisynthétiques sont des substances dérivées de molécules présentes dans le cannabis (comme le CBD), mais qui ont ensuite été modifiées chimiquement en laboratoire pour produire des effets parfois proches ou plus puissants que ceux du THC, la principale substance psychoactive du cannabis. En clair, les fabricants ne se contentent plus de vendre des drogues déjà connues, ils créent régulièrement de nouvelles variantes chimiques, notamment à partir du CBD, afin de proposer de nouveaux produits et parfois de contourner temporairement les interdictions réglementaires.

Les effets de ces substances à long terme sont encore mal connus

Étant donné que les cannabinoïdes hémisynthétiques sont nouveaux, peu analysés et souvent plus puissants que prévu, ils posent plusieurs risques pour la santé. Ces substances peuvent provoquer une forte somnolence, des vertiges, de l'anxiété, des crises de panique, des nausées et vomissements, une accélération du rythme cardiaque, des troubles de la perception ou de la conscience. En outre, avec ces composés, le risque d’intoxication est également élevé.

Comme beaucoup de ces substances n'existent que depuis quelques années, les scientifiques manquent de recul sur les conséquences neurologiques à long terme, les répercussions cardiovasculaires, les effets sur la santé mentale et le potentiel de dépendance.