Drogue : que révèle l’explosion des overdoses en Europe ?

L'ESSENTIEL L'Europe a enregistré au moins 7.600 décès par overdose en 2024.

Les nouvelles drogues psychoactives et les opioïdes de synthèse inquiètent les autorités.

L'EUDA appelle à renforcer la prévention et la prise en charge des consommateurs.

Chaque jour, en moyenne, une vingtaine de personnes meurent d'une overdose en Europe. Derrière ces chiffres se cache une mutation profonde du marché des drogues : l'arrivée de substances toujours plus puissantes, plus nombreuses et souvent inconnues des consommateurs. Dans son rapport annuel publié le 9 juin, l'Agence de l'Union européenne sur les drogues (EUDA) tire la sonnette d'alarme face à une situation qu'elle juge de plus en plus préoccupante.

Un marché des drogues devenu imprévisible

Selon les dernières données de l'agence, au moins 7.600 personnes sont décédées d'une overdose en 2024 dans les 27 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Norvège et en Turquie. Un bilan qui illustre le coût humain de la consommation de stupéfiants sur le continent.

Pour l'EUDA, cette hausse des risques s'explique en partie par la diversification rapide des substances disponibles. L'agence souligne que "de nouvelles substances psychoactives continuent d'être détectées à un rythme d'environ une par semaine". Depuis le début de l'année 2025, 50 nouvelles substances ont déjà été identifiées, portant à 1.050 le nombre total de produits surveillés.

Cette prolifération rend les consommations plus dangereuses. "Les marchés des drogues évoluent à un rythme effréné, et la diversité des substances dans les rues européennes devient de plus en plus imprévisible", explique Lorraine Nolan, directrice exécutive de l'EUDA. Selon elle, les consommateurs peuvent ingérer "des drogues très puissantes, souvent sans en avoir conscience".

Les opioïdes de synthèse dans le viseur

Les autorités européennes s'inquiètent particulièrement de l'arrivée de nouveaux opioïdes de synthèse. Sept nouvelles molécules ont déjà été signalées en 2025 par le système d'alerte précoce de l’UE. Ces produits, dont certains appartiennent à la famille des nitazènes, présentent une puissance exceptionnelle. Dans un entretien accordé à Euronews, Lorraine Nolan rappelle que "les nouveaux opioïdes de synthèse sont des substances extrêmement puissantes". Elle ajoute : "Un gramme suffit pour produire plusieurs milliers de doses létales. Dans ces conditions, la marge entre usage et overdose est extrêmement réduite."

Les opioïdes demeurent aujourd'hui la principale cause des décès liés aux drogues en Europe, souvent en association avec d'autres substances. Mais l'EUDA met également en garde contre la polyconsommation, c'est-à-dire l'association de plusieurs drogues, une pratique qui augmente fortement les risques d'intoxication grave. L'agence s'inquiète aussi de la diffusion de cannabinoïdes de synthèse dans des cigarettes électroniques ou des produits comestibles susceptibles d'attirer de nouveaux consommateurs.

Face à cette situation, les experts appellent à renforcer les politiques de prévention, l'accès aux soins et les dispositifs de réduction des risques.