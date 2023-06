Overdoses mortelles : les hommes sont 2 à 3 fois plus exposés que les femmes

L'ESSENTIEL Les hommes courent un risque nettement plus élevé que les femmes de mourir d'une overdose.

Les hommes ont des taux de mortalité par overdose 2 à 3 fois plus élevés pour les opioïdes (tels que le fentanyl et l'héroïne) et les psychostimulants (tels que la méthamphétamine et la cocaïne).

Bien que l'on sache que les hommes consomment des drogues plus fréquemment que les femmes, l'étude souligne que cette disparité n'explique pas à elle seule la différence constatée pour les décès par overdose.

Selon une nouvelle étude menée aux États-Unis et publiée dans la revue Neuropsychopharmacology, les hommes ont été nettement plus exposés au risque de décès par overdose que les femmes en 2020 et en 2021.

Selon les données de cette recherche, les hommes ont enregistré des taux de mortalité par overdose deux à trois fois plus élevés que les femmes pour les opioïdes (comme le fentanyl et l'héroïne) et les psychostimulants (comme la méthamphétamine et la cocaïne). Si les hommes consomment en général plus de drogues que les femmes, cette différence ne peut pas à elle seule expliquer leur niveaux de mortalité nettement plus élevés.

Facteurs biologiques, comportementaux et sociaux

A quoi est due cette différence de mortalité par overdose entre les sexes ? Selon les chercheurs, ce serait une combinaison de facteurs biologiques, comportementaux et sociaux qui contribuerait probablement à l'augmentation du risque de mortalité chez les hommes. Au niveau biologique, les hommes pourraient par exemple être plus vulnérables à la toxicité des drogues que les femmes.

Au niveau comportemental, les hommes pourraient aussi adopter des comportements plus risqués que les femmes en matière de consommation de drogues, comme s'injecter seul ou faire appel à des fournisseurs non fiables. "Il se peut aussi qu'il existe des facteurs de protection chez les femmes qui réduisent leur risque de décès par rapport aux hommes", a déclaré Nora Volkow, directrice de l'Institut national sur l'abus de drogues et autrice de la recherche.

Les hommes préfèrent consommer de la drogue seuls

Autre enseignement de l'étude : bien que les hommes et les femmes consomment des drogues pour des raisons similaires, certains comportements diffèrent en fonction des sexes.

Les femmes ont ainsi plus souvent tendance à consommer des drogues avec leur partenaire ou lors d'événements sociaux. Les hommes quant à eux préfèrent consommer seuls ou avec des amis proches. Les femmes demandent également plus fréquemment de l'aide en cas d'overdose, contrairement aux hommes qui ont souvent peur d'être stigmatisés ou de perdre leur emploi.

Développer des stratégies de prévention ciblées

Les résultats de cette étude soulignent l'importance de comprendre les raisons de cette différence de mortalité par overdose entre les sexes pour développer des interventions plus efficaces et des stratégies de prévention ciblées sur les populations masculines les plus vulnérables.

"Il aussi est essentiel de comprendre les facteurs biologiques, comportementaux et sociaux qui influencent la consommation de drogues pour mettre au point des outils adaptés permettant de protéger les personnes contre les overdoses mortelles et les autres effets néfastes de la consommation de drogues", conclut Nora Volkow.