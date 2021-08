Drogue : l’ayahuasca aiderait à réduire les consommations

L'ESSENTIEL Les effets “anti-consommation” les plus puissants ont été observés chez les personnes ayant des antécédents de toxicomanie ou ayant déjà eu un trouble lié à l'utilisation de substances.

L'ayahuasca permettrait d'identifier des schémas de pensée négatifs liés à leur dépendance, de comprendre les origines et la dynamique de leur dépendance et de contribuer à la guérison des traumatismes.

Les chercheurs n'excluent pas un fort effet placebo.

L’ayahuasca est une boisson aux effets psychédéliques que l’on trouve dans la forêt amazonienne. Elle est faite à base de lianes de Banisteriopsis caapi et est connue pour entraîner une altération de la conscience et des expériences mystiques. Dans une nouvelle étude, publiée le 25 juillet dans la revue Drug and Alcohol Review, des chercheurs australiens et brésiliens avancent que ceux qui ont régulièrement consommé cette boisson seraient moins susceptibles de prendre de l’alcool ou d’autres drogues.

L’ayahuasca, une expérience mystique profonde

Pour l’étude, les chercheurs ont étudié 8 629 utilisateurs d'ayahuasca provenant de 40 pays différents. Parmi eux, ceux qui ont ingéré le plus régulièrement l'infusion psychédélique sont apparus les moins susceptibles de consommer de l'alcool ou des drogues. “Le nombre de fois où l'ayahuasca avait été consommée était fortement associé à une probabilité accrue de ne jamais ou rarement boire d'alcool, de ne jamais ou rarement s'engager dans une ‘consommation d'alcool à risque’ et de ne pas avoir consommé une gamme de drogues au cours du dernier mois”, affirme les auteurs de l’étude.

Les effets “anti-consommation” les plus puissants ont été observés chez les personnes ayant des antécédents de toxicomanie ou ayant déjà eu un trouble lié à l'utilisation de substances. Les expériences mystiques profondes engendrées par l’ayahuasca permettraient “aux participants d'identifier des schémas de pensée négatifs liés à leur dépendance, de comprendre les origines et la dynamique de leur dépendance et de contribuer à la guérison des traumatismes”, avancent les chercheurs.

Un possible effet placebo

Les auteurs de l’étude n’excluent pas un effet placebo induit par la prise de la boisson psychédélique et par la volonté des personnes qui la consomme de vouloir se débarrasser durablement de leurs addictions. Ils affirment que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l’efficacité de l'ayahuasca pour les personnes toxicomanes.