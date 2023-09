Drogue : une substance méconnue potentiellement mortelle à La Réunion

L'ESSENTIEL Une substance inconnue à risque mortel est en circulation sur l’île de la Réunion. Elle entraine une asphyxie et est déjà responsable de 3 décès et 6 hospitalisations en réanimation depuis juin 2023.

Le produit serait un opiacé de synthèse 500 fois plus puissant que l’héroïne et qui peut être fumé, vaporisé, injecté, ingéré, inhalé ou sniffé.

Certains consommateurs ont été piégés à leur insu. Mais il reste prudent de ne pas accepter de tabac ou de produits de synthèse dont on ne connait pas la provenance.

L’ARS de La Réunion (agence régionale de santé) a alerté sur la circulation sur l’île d’une substance encore méconnue qui pourrait être apparentée aux opioïdes de synthèse (héroïne, fentanyl…). Elle aurait causé 13 intoxications responsables de 3 décès (au domicile des victimes) et 6 hospitalisations en réanimation depuis la fin du mois de juin 2023. Les personnes concernées étaient âgées de 21 à 46 ans. La provenance du produit n’est pour le moment pas connue.

Un opiacé de synthèse très puissant

D’après les premières investigations, ce produit serait un opiacé de synthèse 500 fois plus puissant que l’héroïne. Il peut être fumé, vaporisé, injecté, ingéré, inhalé, sniffé et parfois à l’insu du consommateur.

C’est pourquoi le préfet de La Réunion et le directeur général de l’ARS, dans un communiqué du 8 septembre 2023, recommandent la plus grande vigilance aux consommateurs de tabac et produits de synthèse.

D’autant plus que ces opiacés de synthèse sont très forts et que le risque d’overdose de ces substances est majeur, survenant dans un délai très court (quelques secondes ou minutes après la prise).

Responsable d'une asphyxie rapidement mortelle

Certaines des personnes concernées ont fait état de symptômes qui ont débuté après deux bouffées de tabac fumé, avec une asphyxie brutale et une incapacité à respirer. Le décès pouvant survenir dans un court délai.

L’ARS de La Réunion rappelle donc, par mesures de précaution, de ne jamais accepter une cigarette ou un produit dont l’origine n’est pas connue. Et en cas d’apparition de symptômes inhabituels, elle conseille d'appeler directement le 15 et de bien expliquer le contexte de survenue de ces signes.

La dangerosité de cette substance ne fait aucun doute. Espérons qu'elle ne gagne pas d’autres contrées.