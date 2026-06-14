Carence en vitamine D : le soleil d’été peut-il suffire à la compenser ?

L'ESSENTIEL La vitamine D est très importante pour le système immunitaire, ainsi que pour les tissus osseux et musculaire.

Les principales sources de vitamine D viennent de l’exposition au soleil et de l’alimentation.

Les personnes âgées et celles issues de minorités ethniques sont plus à risque de carence en vitamine D, selon une nouvelle étude.

Cet été sera-t-il l’occasion de faire le plein de vitamine D ? N’y comptez pas ! Selon une nouvelle étude menée dans le nord de la Grande-Bretagne et publiée dans la revue European Journal of Clinical Nutrition, chez les personnes les plus carencées, les taux de vitamine D restent faibles tout au long de l’année, été compris.

De fortes carences en vitamine D chez les personnes âgées

La vitamine D est très importante pour le système immunitaire, ainsi que pour les tissus osseux et musculaire. Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), les deux principales sources viennent de l’alimentation et de l’exposition au soleil, avec une fréquence fixée à 15-20 minutes par jour pour assurer un apport journalier suffisant.

C’est justement ce dernier facteur - l’exposition au soleil - que les chercheurs ont étudié dans leurs travaux, financés par une entreprise qui vend des compléments alimentaires. Pour cela, ils ont analysé les données de près de 300 personnes, majoritairement âgées de 65 ans et plus, vivant au nord de la Grande-Bretagne. Premiers constats : plus de la moitié des participants de 65 ans et plus étaient en carence de vitamine D et ce taux était encore plus élevé chez ceux issus de minorités ethniques.

“L’exposition au soleil seule peut ne pas suffire”

Plus étonnant, les saisons ne semblent pas avoir eu d’impact sur le taux de vitamine D des participants. En effet, comme l’explique dans un communiqué Bernard Corfe, qui a co-dirigé l'étude : “ce qui est frappant dans ces résultats, c'est que les niveaux de vitamine D ne se sont pas améliorés, même durant l'été, période où l'on s'attend généralement à ce qu'ils remontent. (...) Pour les personnes vivant dans des régions comme le nord de l’Angleterre, cela montre que l’exposition au soleil seule peut ne pas suffire, en particulier chez les personnes âgées et celles issues de minorités ethniques.”

Le soleil ne fait pas tout. Pour assurer un apport quotidien suffisant, l’Anses conseille d’ailleurs une alimentation variée et équilibrée. L’idéal serait de consommer deux portions de poissons par semaine, dont une portion de poisson gras (sardines, saumon, anchois, maquereau, etc.), qui font partie des aliments riches en vitamines D.

Mais les poissons ne sont pas les seuls. Voici une liste de ce que vous pouvez manger pour augmenter votre taux de vitamine D :

jaune d’oeuf ;

œufs de poisson (cabillaud et saumon) ;

foie de morue (et son huile) ;

certains champignons comme les girolles, les cèpes et les morilles ;

des céréales, matières grasses ou produits laitiers enrichis en vitamines D.

La majorité des Français ne consomme pas suffisamment de vitamine D. Pour y remédier, certains peuvent être tentés par la prise de compléments alimentaires, dont il vaut mieux toujours valider la prise avec un professionnel de santé. En effet, comme le rappelle l’Anses, un excès de vitamine D peut entraîner des maux de tête, une fatigue intense, des nausées, des vomissements, une perte de poids, voire même, des conséquences cardiologiques et rénales.