Vitamine D : en prendre pendant la grossesse est bon pour les os des enfants

L'ESSENTIEL La vitamine D régule la quantité de calcium et de phosphate dans le corps et participe à la minéralisation des os, des dents et des muscles.

L'étude montre que les enfants dont les mères ont pris un supplément de vitamine D pendant la grossesse, continuent d'avoir des os plus solides à l'âge de sept ans.

Les chercheurs recommandent ainsi la prise de vitamine D pendant la grossesse.

La vitamine D aide l’organisme à maintenir un taux de calcium et participe à la minéralisation des os, du cartilage et des dents. Et ces bénéfices débuteraient dès la vie in utero.

En effet, une étude de l'université de Southampton, publiée dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition, révèle que les enfants dont les mères ont pris une supplémentation en vitamine D pendant la grossesse avaient une meilleure santé osseuse que les autres.

Vitamine D et grossesse : une meilleure masse osseuse chez les enfants

En 2009, les chercheurs ont recruté 1.000 femmes britanniques. Pendant leur grossesse, elles ont été réparties au hasard en deux groupes. Celles qui étaient dans le premier prenaient 1.000 unités internationales supplémentaires de vitamine D par jour tandis que les volontaires du second recevaient un placebo.

Une première étude avait montré qu’à l’âge de 4 ans, les enfants dont la mère avait pris de la vitamine D avaient une masse osseuse plus importante. De nouveaux tests ont été réalisés sur 454 de ces petits participants alors qu'ils avaient entre 6 et 7 ans.

Les résultats montrent que les effets bénéfiques de la supplémentation sur la santé osseuse se poursuivaient moins jusqu’à 7 ans.

Vitamine D : la supplémentation pendant la grossesse est bénéfique

Face à leurs résultats, les chercheurs recommandent la prise de vitamine D pendant la grossesse. Dans un communiqué de presse, la Dr Rebecca Moon qui a dirigé l’étude, souligne "nos résultats montrent que les bénéfices d'une supplémentation en vitamine D pendant la grossesse persistent jusqu'au milieu de l'enfance". "Cette intervention précoce constitue une stratégie de santé publique importante. Elle renforce les os des enfants et réduit le risque de maladies comme l’ostéoporose et les fractures plus tard dans la vie."

Par ailleurs, en 2022, les mêmes chercheurs avaient également démontré que la prise de suppléments pendant la grossesse pouvait réduire considérablement les risques que les bébés jusqu'à un an souffrent d'eczéma atopique. Par ailleurs, les mères étaient plus susceptibles d'avoir un accouchement naturel.