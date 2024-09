Vitamine D : une carence ralentit la guérison des fractures chez les enfants

L'ESSENTIEL De faibles niveaux de vitamine D peuvent avoir un impact sur la guérison des fractures chez les enfants.

Les fractures des jambes chez les petits patients ayant de faibles niveaux de vitamine D et n'ayant pas eu besoin de chirurgie, ont pris 20 jours supplémentaires pour guérir.

La consommation d'aliments riches en vitamine D et l'exposition au soleil assurent l'apport en vitamine D nécessaire.

Entre les jeux, les accidents domestiques et les chutes, les hôpitaux gèrent beaucoup de fractures d’enfants. Les professionnels de santé auraient intérêt à contrôler aussi leur taux de vitamine D pendant les soins. En effet, une nouvelle étude, présentée lors de la conférence de l’American Academy of Pediatrics organisée du 27 septembre au 1er octobre, montre que les jeunes patients avec un taux faible de vitamine D guérissent moins vite que les autres.

Vitamine D : des guérisons retardées de plusieurs semaines

Les chercheurs ont examiné 186 cas de fracture des extrémités survenus chez des enfants de 2015 à 2022. Ils ont ainsi repéré que des faibles niveaux de vitamine D étaient corrélés à des temps de guérison plus longs.

Lors de soins sans chirurgie, les jeunes patients soignés pour une fracture de la jambe qui avaient de faibles niveaux de vitamine D prenaient 20 jours supplémentaires pour guérir cliniquement. Il fallait également deux mois de plus pour que les signes de la fracture disparaissent aux rayons X. Dans le cas où une chirurgie avait eu lieu, la guérison a pris un mois supplémentaire pour guérir cliniquement et près de quatre mois pour une disparition de la fracture à l’imagerie.

"Des études antérieures se sont davantage concentrées sur la façon dont la vitamine D peut aider à prévenir les fractures, mais nous voyons maintenant un lien entre de faibles niveaux de vitamine D et des temps de guérison plus longs des fractures", a déclaré Jessica McQuerry, auteure principale de l'étude, dans un communiqué. "Les enfants doivent recevoir des régimes bien équilibrés qui incluent de la vitamine D pour la santé globale et pour s'assurer qu'en cas d'accidents, ils peuvent guérir correctement."

Vitamine D : où la trouver ?

Les besoins quotidiens en vitamine D sont assurés par deux biais :