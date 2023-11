Vitamine D : 9 signes que vous en manquez

L'ESSENTIEL Fatigue, chute de cheveux, dépression… Les symptômes d’une carence en vitamine D sont multiples.

En cas de doute, une prise de sang permet de confirmer le diagnostic.

L’alimentation et l’exposition au soleil permet de couvrir les besoins en vitamine D.

Maintien des taux de calcium et de phosphore dans l'organisme, minéralisation osseuse, renforcement de notre système immunitaire, régulation des hormones... la vitamine D a de très nombreux rôles et ainsi essentielle pour la santé. Chaque jour, un adulte devrait en consommer 15 microgrammes, selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). En cas d’apports insuffisants, les conséquences peuvent être importantes, à l’instar de troubles musculaires (baisse du tonus musculaire, convulsion, crises de tétanie) ou osseux (douleurs, fractures, etc.). Mais comment savoir que l’on manque de vitamine D ?

Carence en vitamine D : les symptômes à repérer

Le manque de vitamine D - qui apparaît le plus souvent en cas d'exposition à la lumière du soleil insuffisante (hiver, latitudes nordiques dans l’hémisphère nord...) - provoque plusieurs symptômes. L’Université de Nebraska-Lincoln a dressé une liste sur son site internet :

la f atigue ;

un sommeil perturbé ;

des douleurs ou des courbatures osseuses ;

la dépression ou un sentiment de tristesse ;

la chute de cheveux ;

la faiblesse musculaire ;

la perte d'appétit ;

le fait de tomber malade plus facilement ;

la peau pâle ;

Les carences très importantes de vitamine D - généralement liées à des troubles - sont susceptibles de se traduire par des symptômes plus inquiétants. Ils varient en fonction des tranches d’âge, selon le Vidal. Les adultes et personnes âgées ayant un taux insuffisant de la substance, peuvent souffrir d'une fragilisation des os et d'un risque de fracture plus élevé. Chez les nourrissons, cela peut se manifester par un rachitisme, un crâne mou, une fermeture plus lente des espaces entre les os crâniens, des difficultés à s'asseoir et à se mouvoir. Les petits entre 1 et 4 ans présentent parfois une altération de la croissance osseuse, des difficulté à marcher, un risque de scoliose ou encore un varus ou valgus des genoux (jambes arquées). Les enfants plus grands et les adolescents sont aussi susceptibles d'avoir des troubles de la marche et une déformation des genoux. Mais en cas de carence en vitamine D, les os de leur bassin peuvent également s'aplatir et ainsi diminuer le canal pelvien.

Vitamine D : comment faire le plein ?

Les apports quotidiens en vitamine D sont le plus souvent couverts par deux voies naturelles :

L’exposition au soleil : il est recommandé de s'exposer 15 à 20 minutes par jour en fin de matinée ou dans l’après-midi.

L'alimentation : de nombreux produits sont riches en vitamine D comme les poissons gras (hareng, sardines, saumon, etc.), les champignons (girolles, cèpes et morilles), le jaune d’œuf, le chocolat noir, le beurre et les margarines ou encore les abats (notamment le foie)...

Si vous pensez souffrir d'une carence en vitamine D, une prise de sang permet de le déterminer. Si c’est le cas, votre médecin généraliste pourra vous prescrire des ampoules ou des gouttes de vitamine D.