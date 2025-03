Vitamine D : elle est essentielle mais la supplémentation est souvent inutile chez les adultes

L'ESSENTIEL La vitamine D est nécessaire pour la santé osseuse et musculaire mais aussi pour le bon fonctionnement des cellules immunitaires.

Mais la prise de compléments alimentaires doit être réservée aux personnes carencées.

Pour les autres, une exposition quotidienne au soleil et une alimentation riche en vitamine D suffisent.

"En manque de soleil ? Prenez de la vitamine D !" En plein hiver, il est fréquent de trouver ce conseil sur les réseaux sociaux. Certains affirment que la supplémentation en vitamine D pourrait réduire les risques de certaines maladies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires ou encore les infections respiratoires. Mais cela n’est pourtant pas recommandé chez les adultes, sauf dans des cas précis.

Vitamine D : quel est son rôle dans l’organisme ?

"La vitamine D joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire ainsi que dans le renforcement de notre système immunitaire", souligne l’Agence nationale de sécurité sanitaire. Elle permet d’augmenter les concentrations de calcium et de phosphore dans le sang, ce qui est bénéfique pour les os et les dents, mais aussi pour la transmission nerveuse. L’organisme rappelle que la vitamine est aussi importante pour la régulation hormonale, pour l’activité des cellules du système immunitaire et pour les cellules cutanées. En revanche, le Service Public d’Information en Santé (SPIS) conteste les indications selon lesquelles la supplémentation en vitamine D permettrait de prévenir un grand nombre de maladies. "Dans le contexte de la prévention du cancer ou des maladies cardiovasculaires, au moins trois grandes études contrôlées portant sur des dizaines de milliers de personnes âgées de plus de 60 ans, supplémentées en vitamine D pendant 5 ans, n’ont montré aucun effet bénéfique de cette supplémentation", indique-t-il.

Dans quel cas faut-il prendre une supplémentation en vitamine D ?

Cette prise de compléments alimentaires doit être réservée aux personnes souffrant d’une carence, identifiée par prise de sang. Certaines catégories de la population sont plus à risque. "La capacité de l'organisme à absorber ou à synthétiser la vitamine D diminuant avec l'âge, les personnes âgées constituent une population particulièrement vulnérable, chez laquelle un faible apport en vitamine D peut se traduire par de l’ostéoporose", prévient l’Anses. Elle liste les autres personnes concernées par un risque de carence : les nouveau-nés, les nourrissons, les femmes enceintes, les femmes ménopausées, dont le bouleversement hormonal entraîne une déminéralisation osseuse accroissant ainsi les risques de fracture et les personnes à peau mate ou foncée, pour qui la synthèse de cette vitamine par l’exposition au soleil est moins efficace.

Compléments alimentaires : quels sont les risques d’un excès de vitamine D ?

Pour les autres, il est déconseillé de recourir à des compléments alimentaires en auto-médication. "Le recours aux compléments alimentaires contenant de la vitamine D peut exposer à des apports trop élevés et provoquer une hypercalcémie, c’est à dire un taux trop élevé de calcium dans le sang, entraînant la calcification de certains tissus, et des conséquences cardiologiques et rénales, alerte l’Anses. Au-delà de l’hypercalcémie, l’excès d’apport en vitamine D peut causer d’autres troubles tels que des maux de tête, des nausées, des vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense."

Comment améliorer les apports en vitamine D ?

Il existe deux façons simples de couvrir nos besoins en vitamine D : l’exposition au soleil et l’alimentation. Dans le premier cas, 15 à 20 min d’exposition en fin de matinée ou dans l’après-midi fournissent les apports quotidiens nécessaires. Dans l’assiette, la vitamine est présente dans de nombreux aliments dont les poissons gras, comme les sardines ou le maquereau, les produits laitiers, le jaune d’œuf, le chocolat noir, ou encore dans certains champignons comme les girolles ou les morilles. "Pour assurer à son organisme un apport suffisant, il est conseillé d’équilibrer et de varier son alimentation tout au long de l’année et de consommer deux portions de poissons par semaine dont une portion de poisson gras", complète l’Anses.