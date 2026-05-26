Ces aliments peuvent perturber le développement comportemental des enfants

Des produits à la texture modifiée, contenant des additifs parfois des exhausteurs de goût pour les rendre plus savoureux ou pour rallonger leur durée de conservation : ce sont les aliments ultra-transformés. Une étude récente démontre que lorsqu’ils sont consommés en grande quantité pendant la petite enfance, ils peuvent avoir des effets sur le développement comportemental. Ces travaux sont publiés dans JAMA Network Open.

Les aliments ultra-transformés représentent une part importante de nos apports caloriques

L’Assurance Maladie définit les aliments ultra-transformés comme "des produits emballés, fabriqués à partir d’ingrédients traditionnels ayant subi d’importants procédés de transformation industrielle (chimique, physique, biologique), et auxquels on ajoute des arômes et des additifs". En France, ces aliments constituent environ 35 % des apports caloriques totaux de la population. "Au Canada, ils représentent près de la moitié de l'apport calorique des enfants d'âge préscolaire", précisent les auteurs, des chercheurs de l’université de Toronto.

Pour leur étude, ils ont utilisé les données d’une cohorte, appelée CHILD : elle a recruté des femmes enceintes entre 2009 et 2012 et suivi leurs enfants de la période prénatale jusqu'à l'adolescence dans quatre régions canadiennes. Au total, les chercheurs ont analysé les données alimentaires de plus de 2.000 enfants âgés de trois ans. Deux ans plus tard, à l'âge de cinq ans, l'équipe a évalué leur bien-être émotionnel et comportemental.

Un lien entre aliments ultra-transformés et difficultés comportementales

Ces spécialistes ont remarqué que pour chaque augmentation de 10 % des calories provenant d'aliments ultra-transformés, les enfants obtenaient des scores plus élevés aux tests évaluant les comportements internalisés ( l'anxiété et la peur), les comportements externalisés (l'agressivité et l'hyperactivité) et, de manière générale, les difficultés comportementales. "Certaines catégories d'aliments ultra-transformés présentaient des corrélations plus fortes, notamment les boissons sucrées et les boissons édulcorées artificiellement, poursuivent-ils. Les plats préparés et les aliments prêts à réchauffer, comme les frites ou les macaronis au fromage, étaient associés à des scores plus élevés."

Aliments bruts vs. ultra-transformés : de petits changements font la différence sur le comportement des enfants

Lorsqu’ils ont simulé des changements alimentaires, grâce à des modèles statistiques, les scientifiques ont constaté que le remplacement de 10 % de l'énergie provenant d'aliments ultra-transformés par des aliments peu transformés (fruits, légumes, aliments complets, etc) était associé à des scores comportementaux plus faibles. "Nos résultats suggèrent que même de modestes changements, comme la consommation d’aliments peu transformés tels que les fruits et légumes entiers, dès la petite enfance, peuvent favoriser un développement comportemental et émotionnel plus sain", indique Pr. Kozeta Miliku, principale autrice de cette étude.

Cette spécialiste rappelle que toutes les familles n'ont pas accès à des aliments bruts, ni aux compétences et au temps nécessaires pour en consommer davantage. "Les aliments ultra-transformés sont largement disponibles, abordables et pratiques", rappelle-t-elle. Pour intégrer davantage de produits bruts à son alimentation, elle recommande de faire de petits changements progressifs : ajouter un fruit à un repas ou remplacer une boisson sucrée par de l’eau. "Notre objectif est de fournir des données probantes qui permettent aux familles de faire des choix éclairés", conclut-elle.