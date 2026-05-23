Vitamine D et calcium : des compléments pas si efficaces contre les fractures ?

L'ESSENTIEL Une étude remet en question l’efficacité du calcium et de la vitamine D contre les fractures.

Les chercheurs n’observent que peu de bénéfices chez les seniors.

L’exercice physique semble plus efficace pour prévenir les chutes.

En France, environ une personne sur trois âgée de plus de 65 ans chute chaque année. Ces accidents entraînent plus de 170.000 hospitalisations et plus de 20.000 décès annuels. Or, pour protéger la santé osseuse et ainsi limiter les risques de fractures, et donc de chutes, de nombreux médecins prescrivent du calcium, de la vitamine D ou une combinaison des deux. Pourtant, une vaste analyse publiée dans The BMJ remet aujourd’hui en question la réelle efficacité de ces compléments.

Pas d’effet notable sur les fractures et les chutes

Pour parvenir à ce constat, des chercheurs canadiens ont passé en revue 69 essais cliniques randomisés portant sur plus de 153.000 adultes. L’objectif : savoir si la supplémentation peut réduire réellement les fractures et les chutes. Les résultats sont sans appel : les scientifiques n’ont trouvé que peu ou pas d’effet significatif des compléments en calcium, en vitamine D ou de leur association. Et ce, quels que soient l’âge, le sexe, les antécédents de fractures ou encore l’alimentation des participants.

Dans le détail, il apparaît que ces suppléments ne réduisent pas de façon notable le risque de fractures, y compris les fractures de la hanche, souvent graves chez les personnes âgées. Même constat concernant les chutes : les bénéfices apparaissent très limités. "Nos résultats ne valident pas l’intérêt d’une supplémentation systématique en calcium ou en vitamine D pour prévenir les fractures et les chutes", résument les chercheurs dans un communiqué.

Une précision, toutefois : ces conclusions ne concernent pas certaines personnes souffrant de maladies osseuses spécifiques ou suivant un traitement contre l’ostéoporose. Pour elles, la supplémentation en vitamine D et en calcium permet d’améliorer l’efficacité des traitements.

L’exercice physique pour prévenir les risques

Face à ces résultats, les chercheurs appellent les autorités sanitaires et les médecins à réévaluer leurs recommandations. Dans un éditorial associé à l’étude, des spécialistes rappellent que d’autres approches semblent bien plus efficaces pour prévenir les chutes. Ils citent notamment les exercices d’équilibre, le renforcement musculaire ou encore les programmes combinant activité physique, aménagement du domicile et éducation des patients. L’objectif est de mieux cibler les personnes réellement à risque plutôt que de généraliser des compléments dont l’efficacité reste limitée.