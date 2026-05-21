HTA pendant la grossesse : pourquoi un accouchement prématuré est préférable

L'ESSENTIEL 10 % des femmes souffrent d'hypertension pendant leur grossesse.

Prévoir un accouchement entre la 34e et 37e semaine de grossesse réduit les complications maternelles liées à l'hypertension.

Cela n'entraîne pas de risque accru de césarienne.

Environ une femme enceinte sur 10 présente une hypertension artérielle. Si 10 % d'entre elles ont déjà ce trouble avant de tomber enceinte, les autres la développent en raison de leur grossesse (hypertension artérielle gravidique, prééclampsie). La santé de toutes ses patientes ou de leur enfant à naître est mise à risque par cette tension artérielle élevée.

Des chercheurs du King’s College London assurent qu’un accouchement prématuré programmé peut aider à réduire de près de moitié les complications maternelles et le risque de décès du bébé (mortinaissance), sans augmenter la probabilité d'une césarienne.

Hypertension artérielle : déclencher prématurément l’accouchement réduit les complications

Pour leur étude publiée dans la revue Cochrane Database of Systematic Review, l’équipe britannique a repris six essais contrôlés comparant l'accouchement prématuré programmé après 34 semaines à la surveillance attentive des femmes enceintes hypertendues. Au total, 3.491 futures mamans vivant aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde ou encore en Zambie ont été suivies.

L’analyse des données révèle que l'accouchement prématuré planifié réduit la survenue de complications maternelles graves de près de la moitié. Ce lien était aussi bien observé dans les pays à revenus élevés que ceux à faibles revenus. "Ce qui suggère qu'un accouchement précoce réduit les complications même lorsque les femmes bénéficient déjà d'un suivi et de soins appropriés", précisent les auteurs dans leur communiqué.



Par ailleurs, la programmation de l'accouchement semble aussi diminuer le risque de mortinaissance d'environ 75 %. Toutefois, ce chiffre est à prendre avec prudence, préviennent les chercheurs. "Cette conclusion repose sur des données probantes de certitude modérée et la réduction observée est principalement due à un essai mené en Inde et en Zambie, où les taux des décès des bébés sont plus élevés. Aucun cas de mortinaissance n'a été enregistré lors des essais réalisés dans les pays à revenu élevé."

Pour les auteures principales de l'étude, les conclusions de leurs travaux sont très rassurantes. "Ces résultats offrent aux cliniciens et aux femmes des indications plus claires quant au moment opportun pour accoucher en cas d'hypertension artérielle pendant la grossesse", indique la professeure Catherine Cluver. "Pour les femmes atteintes de prééclampsie en particulier, les données probantes appuient la possibilité de programmer un accouchement prématuré à partir de 34 semaines, et au plus tard à 37 semaines."

"On croit souvent à tort qu’en attendant plus longtemps, la mère et le bébé gagnent du temps, mais bien souvent, on ne fait que retarder un accouchement d’urgence inévitable, alors que leur état peut être pire", ajoute la Dr Alice Beardmore-Gray.

Pas de risque accru de césarienne

Par ailleurs, déclencher précocement l’accouchement n’augmente pas le risque de césarienne. Les données de l’étude l’assurent "avec un haut degré de certitude".

C’est une très bonne nouvelle pour les médecins et les futures mamans."C’est la première question que toutes les femmes posent lorsqu’on leur propose un déclenchement précoce : est-ce que cela n’augmente pas le risque de césarienne ?", explique la Dr Beardmore-Gray. "Pouvoir répondre clairement par la négative est une information essentielle à fournir aux femmes lorsqu’on les conseille sur le moment de leur accouchement."

Pour un accouchement en toute sécurité, les chercheurs ajoutent que le moment du déclenchement doit tenir compte des préférences de la femme et de la gravité de son état.

"Ces résultats confirment et renforcent les recommandations internationales actuelles, qui préconisent de proposer un accouchement prématuré programmé à toutes les femmes atteintes de prééclampsie, au plus tard à 37 semaines. Les femmes souffrant d'hypertension gestationnelle ou d'hypertension chronique sans signes de gravité peuvent opter pour une surveillance étroite, un accouchement prématuré programmé étant envisagé à partir de 39 semaines", concluent les auteurs.