Gonorrhée, syphilis : Les IST bactériennes atteignent des niveaux records en Europe

L'ESSENTIEL En 2024, les cas de gonorrhée et de syphilis ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de dix ans en Europe.

Les cas de syphilis congénitale ont aussi fortement augmenté.

L'ECDC estime que, sans mesure, les tendances actuelles risquent de se poursuivre.

Les chiffres des derniers rapports épidémiologiques annuels de l'ECDC sont inquiétants. Ils révèlent une augmentation importante des infections sexuellement transmissibles (IST) bactériennes à travers l'Europe en 2024, portée principalement par la gonorrhée et la syphilis.

Les cas de syphilis congénitale ont quasi doublé en un an

En 2024, 106.331 cas de gonorrhée ont été enregistrés à travers l’Europe. Cela représente une augmentation de 303 % en 10 ans. La syphilis de son côté a plus que doublé et atteint 45.577 cas. La chlamydia reste l'IST la plus fréquemment signalée avec 213.443 cas. Si le lymphogranulome vénérien (LGV ou maladie de Nicolas-Favre) circule beaucoup moins que les autres, cette infection liée à la bactérie Chlamydia trachomatis a aussi progressé depuis 2015, avec 3.490 cas signalés en 2024.

"Les infections sexuellement transmissibles sont en hausse depuis 10 ans et ont atteint des niveaux records en 2024. Non traitées, ces infections peuvent entraîner de graves complications, telles que des douleurs chroniques et la stérilité, et, dans le cas de la syphilis, des problèmes cardiaques ou neurologiques. Plus inquiétant encore, entre 2023 et 2024, nous avons constaté un quasi-doublement des cas de syphilis congénitale, où l'infection se transmet directement aux nouveau-nés, entraînant des complications potentiellement permanentes", déplore Bruno Ciancio, chef d'unité des maladies à transmission directe et des maladies évitables par la vaccination dans un communiqué. "Protéger votre santé sexuelle reste simple : utilisez des préservatifs avec de nouveaux partenaires ou des partenaires multiples, et faites-vous dépister si vous présentez des symptômes, tels que des douleurs, des pertes ou un ulcère."

Les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes restent le groupe le plus touché. Au sein de ce groupe, les cas de gonorrhée et de syphilis ont particulièrement progressé. Au sein des populations hétérosexuelles, la syphilis est en hausse, notamment chez les femmes en âge de procréer. Cela n’est pas sans conséquence : les cas de syphilis congénitale ont presque doublé en un an, passant de 78 en 2023 à 140 en 2024 dans 14 pays ayant communiqué leurs données.

Hausse des IST en Europe : sans action décisive, la situation sanitaire va s’aggraver

Ce n’est pas la première fois que les autorités sanitaires européennes mettent en garde contre la montée en puissance des infections sexuellement transmissible sur le vieux continent et les manquements dans leur prévention et leur prise en charge. Ces dernières années, de nombreux rapports ont pointé du doigt la progression de ces maladies ainsi que des comportements à risque.

"L'inversion des tendances croissantes des cas d'IST nécessite des services de prévention accessibles, un accès plus facile aux tests, un traitement plus rapide et une notification plus forte des partenaires pour arrêter la transmission ultérieure", estiment les experts de l'ECDC. Leur agence exhorte également les autorités de santé publique à "mettre à jour d'urgence les stratégies nationales sur les IST et à renforcer les systèmes de surveillance pour mieux surveiller l'impact des efforts de prévention".

"Sans action décisive, les tendances actuelles sont susceptibles de se poursuivre, aggravant les conséquences négatives sur la santé et creusant les inégalités d'accès aux soins", prévient l'ECDC.