IST : pourquoi l’Angleterre lance une grande campagne de vaccination

L'ESSENTIEL L'Angleterre lance la première campagne mondiale de vaccination contre la gonorrhée.

Les cas de cette IST ont triplé dans le pays depuis 2012, et certains deviennent résistants aux traitements antibiotiques.

La campagne de vaccination sera destinée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, à ceux ayant des partenaires multiples ou déjà infectés par une IST.

C’est le premier pays à vacciner contre la gonorrhée. À partir du mois d’août, l’Angleterre et le pays de Galles lancent une campagne de vaccination contre l’infection sexuellement transmissible (IST). Destiné aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, des partenaires sexuels multiples ou une IST, le vaccin doit permettre de lutter contre la résistance de la bactérie aux traitements antibiotiques.

Qu'est-ce que la gonorrhée ?

Appelée Neisseria gonorrhoeae, elle se transmet lors des rapports sexuels. L’infection provoque des symptômes différents chez les hommes et les femmes. "La plupart des femmes atteintes de gonorrhée ne présentent aucun symptôme et, lorsqu’elles en ont, il s’agit en général de pertes vaginales, tandis que la plupart des hommes ont des écoulements urétraux", souligne l’Organisation Mondiale de la Santé. Sans traitement, ou lorsque celui-ci n’est pas efficace, différentes complications peuvent se manifester, dont l’infertilité ou une infection d’autres organes.

Gonorrhée : une flambée des cas au Royaume-Uni

Certaines personnes sont plus à risque d’être infectées : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes qui ont plusieurs partenaires ou qui n’utilisent pas de préservatif, celles ayant des antécédents d’IST. D’après le National Health Service, l’agence sanitaire nationale britannique, 85.000 cas ont été recensés en 2023, soit trois fois plus qu’en 2012. "Le lancement d'une première campagne mondiale de vaccination systématique contre la gonorrhée constitue une avancée majeure pour la santé sexuelle et sera crucial pour la protection des personnes, contribuant à prévenir la propagation de l'infection et à réduire l'augmentation des souches bactériennes résistantes aux antibiotiques", précise le Dr Amanda Doyle, directrice nationale des soins primaires et des services communautaires du NHS England, dans un communiqué. Selon la UK Health Security Agency, 42 cas de gonorrhée résistante aux antibiotiques ont été recensés depuis 2015.

Quel vaccin sera utilisé pour lutter contre la gonorrhée ?

Les personnes concernées seront vaccinées avec le vaccin 4CMenB. D’ordinaire, il est utilisé contre la maladie à méningocoque B, qui peut entraîner une méningite. Selon une étude de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA), son efficacité serait comprise entre 30 et 40 % dans le cas de la gonorrhée. "Une analyse menée par l'Imperial College de Londres suggère que le vaccin pourrait éviter jusqu'à 100.000 cas de gonorrhée et permettre au NHS d'économiser plus de 7,9 millions de livres sterling au cours de la prochaine décennie, si le taux de vaccination est élevé et si le programme est confirmé", indique le communiqué de la NHS. Dans les prochaines semaines, les services de santé sexuelle britanniques vont identifier et contacter les personnes éligibles à la vaccination pour pouvoir lancer la campagne cet été.