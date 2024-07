L'ESSENTIEL SIS ASSOCIATION vient de lancer une nouvelle campagne de prévention contre les IST.

"L’été est une période où les comportements à risque peuvent augmenter. Par ailleurs, avec la tenue prochaine des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'afflux de visiteurs étrangers, les enjeux de santé publique s'accentuent", déclare le Dr Arame Mbodje, directrice de SIS ASSOCIATION.

"Notre objectif est de fournir une assistance rapide et efficace, dans sa langue, à toute personne ayant pris un risque (qu'elle soit résidente ou visiteuse). L’objectif est aussi de les orienter vers la prise en charge la plus efficace", ajoute-t-elle.

Dans un communiqué de presse, SIS ASSOCIATION explique lancer une nouvelle campagne de prévention contre les infections sexuellement transmissibles (IST) et renforcer ses dispositifs en vue des Jeux Olympiques et de la poursuite de cette période estivale.

"L’été est une période où les comportements à risque peuvent augmenter. Par ailleurs, avec la tenue prochaine des Jeux olympiques de Paris 2024 et l'afflux de visiteurs étrangers, les enjeux de santé publique s'accentuent", déclare le Dr Arame Mbodje, directrice de SIS ASSOCIATION. "Notre objectif est de fournir une assistance rapide et efficace, dans sa langue, à toute personne ayant pris un risque (qu'elle soit résidente ou visiteuse). L’objectif est aussi de les orienter vers la prise en charge la plus efficace", ajoute-t-elle.

"50 % des nouvelles IST touchent des personnes âgées de 15 à 24 ans"

"Selon les dernières données de l’OMS, près de 50 % des nouvelles infections sexuellement transmissibles touchent des personnes âgées de 15 à 24 ans", rappelle SIS ASSOCIATION.



Au-delà des jeunes, une augmentation des cas d'infections sexuellement transmissibles est observée en France depuis plusieurs années. "En 2022, le taux d'incidence des cas d'infections à Chlamydia était de 102 cas pour 100.000 habitants, soit +16 % par rapport à 2020. Celui des gonococcies était de 44/100.000, soit +91 % par rapport à 2020, et celui de la syphilis de 21/100.000, soit +110 % par rapport à 2020", précise Santé Publique France.

"Le nombre de personnes ayant découvert leur séropositivité VIH en 2022 a été estimé entre 4.200 et 5.700. Ce nombre a réaugmenté en 2021 et 2022 à la suite de la forte baisse observée en 2020", indique également l’agence de santé.



IST : comment s'en prémunir et s'informer ?

De ce fait, SIS ASSOCIATION rappelle l’importance de la prévention biomédicale (PrEP - Prophylaxie Pré-Exposition) et de l’accès au TPE (Traitement Post-Exposition).

SIS ASSOCIATION propose également à toutes et tous une relation d’aide à distance gratuite sur la santé sexuelle. Elle a mis en place les points de contact suivants :

· un numéro vert : 0 800 840 800.

· un site web : www.sida-info-service.org.

· un service de LiveChat (disponible à partir du site web).

· un service de réponse par email (disponible à partir du site web).



Pour rappel, les préservatifs sont aussi désormais disponibles sans ordonnance en pharmacie et pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie pour les moins de 26 ans. Huit marques sont aujourd’hui remboursables (contre 2 en juin de l'année dernière), comprenant notamment 3 types de préservatifs à usage interne.