Changement climatique : une commission alerte l’Europe et l’OMS sur les risques sanitaires

L'ESSENTIEL La Commission paneuropéenne du climat et de la santé rassemble 13 anciens dirigeants politiques et des scientifiques.

Dans un rapport, elle appelle l’OMS et l’Europe à agir pour lutter contre le changement climatique face à la menace qu’il représente pour la santé.

Selon eux, agir maintenant permettra d’éviter des millions de décès prématurés.

Il y a urgence à agir contre le changement climatique. C’est le message porté par la Commission paneuropéenne du climat et de la santé. "Le changement climatique n'est pas une menace future à gérer, alerte la Commission dans un communiqué paru le 17 mai. Il s'agit d'une crise immédiate et croissante qui affecte simultanément la santé, l'alimentation, l'eau, l'énergie et la sécurité nationale ; et la réponse actuelle ne correspond pas à son ampleur."

Changement climatique et santé : des réponses insuffisantes à l’échelle internationale et européenne

Présidée par l’ancienne Première ministre islandaise Katrín Jakobsdóttir, cette assemblée rassemble 13 anciens dirigeants politiques et scientifiques. Depuis près d’un an, ses membres travaillent sur les moyens de lutte contre les conséquences sanitaires de ces changements du climat. Ils rappellent que l’augmentation de la température mondiale s’est considérablement accélérée ces dix dernières années, et que l’Europe est "la région la plus chaude sur terre, avec des températures augmentant deux fois plus vite que la moyenne mondiale".

Agir contre le réchauffement climatique pour éviter des millions de décès prématurés

Selon leurs données, 63.000 personnes sont décédées de causes liées à la chaleur en Europe en 2024. L’année précédente, ils estiment que plus d’un million de personnes dans la région ont souffert d’insécurité alimentaire à cause des vagues de chaleur et de la sécheresse. Enfin, 600.000 décès prématurés sont liés chaque année à la pollution de l’air due à la combustion des énergies fossiles. Les auteurs de ce rapport soulignent qu’une action "menée à temps" peut prévenir des "millions de décès prématurés", mais que tout retard "aggravera les coûts sanitaires et économiques". "Alors que les gouvernements européens réorientent actuellement les dépenses publiques vers la sécurité en réponse aux pressions géopolitiques croissantes, soulèvent-ils. La Commission soutient que le changement climatique est lui-même un risque de sécurité primaire ; un risque qui perturbe déjà les infrastructures, les systèmes de santé et la sécurité alimentaire et de l'eau dans toute la région, et dont les coûts s'accumuleront avec chaque année d'action retardée."

Changement climatique et santé : la Commission présente 17 recommandations

Dans leur communiqué, ils présentent 17 recommandations, réparties en quatre catégories : traiter le changement climatique comme une menace croissante pour la sécurité sanitaire, transformer les systèmes de santé, intensifier l'action locale et réformer les systèmes économiques et financiers qui sont à l'origine de la crise climatique. "Il y a un défi à la fois pour les gouvernements et pour l'OMS : les règles, l'argent et les priorités politiques pointent tous dans la mauvaise direction, et le temps de l'ajustement progressif est terminé, alertent-ils. Ces recommandations sont un modèle pour les gouvernements désireux de déplacer le financement des actions qui accélèrent la crise climatique à sa prévention, dans la mesure du possible."

Katrín Jakobsdóttir, présidente de cette commission, l’action pour le climat n’est pas seulement une nécessité aujourd’hui, mais "un investissement à haut rendement pour une société plus juste et résiliente". "Nous avons tous la responsabilité politique et morale d'agir maintenant", prévient-elle.