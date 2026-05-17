Le goût des enfants pour les légumes commence dès la grossesse

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les préférences alimentaires des enfants seraient influencées par les légumes consommés par leur mère pendant la grossesse.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont suivi douze nouveaux-nés jusqu’à l’âge de trois ans.

À cet âge, les enfants exposés in utero à la carotte ou au chou kale réagissaient moins négativement à leurs odeurs.

Pour être en bonne santé, il est conseillé de manger au moins cinq fruits et légumes par jour. Et cela est encore plus important pendant la grossesse. En suivant cette recommandation, les femmes enceintes et leur bébé ont plus de nutriments essentiels à leur bonne santé. Mais ce n’est pas tout. D’après une nouvelle étude publiée dans la revue Developmental Psychobiology, cette discipline alimentaire pourrait avoir une autre vertu !

Des réactions in utero aux légumes

Dans ces travaux, les scientifiques de l'Université de Durham, en Angleterre, ont montré que les légumes consommés pendant la grossesse pouvaient influencer les préférences alimentaires des enfants après leur naissance. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont demandé à de futures mamans de prendre des gélules de poudre de carotte ou de chou frisé, aussi appelé chou kale, pendant leur grossesse. Les fœtus ont été suivis de la 32ème ou 36ème d'aménorrhée jusqu’à leurs trois ans.

Dans un premier temps, les chercheurs ont enregistré par échographie les réactions faciales des bébés in-utero à la carotte et au chou frisé. Ces derniers y ont ensuite été à nouveau exposés trois semaines après leur naissance. À ce stade, les bébés dont les mères avaient consommé des gélules de poudre de carotte ou de chou frisé réagissaient moins négativement à l’odeur de ces légumes.

L’exposition aux légumes in utero permet une réaction moins négative à leur odeur

Les auteurs ont ensuite voulu observer les effets à long terme de cette exposition in utero. À l’âge de trois ans, douze de ces enfants ont donc à nouveau été exposés aux odeurs de carotte et de chou kale. Les résultats restent les mêmes : ceux qui avaient été exposés au légume in utero réagissaient moins négativement.

"On peut en déduire qu’être exposé à une saveur particulière en fin de grossesse peut entraîner chez l’enfant une mémoire durable des saveurs ou des odeurs, susceptible d’influencer ses préférences alimentaires plusieurs années après la naissance", explique Nadja Reissland, auteure principale de l’étude et psychologue à l’université de Durham, à Euronews. Si vous êtes enceinte, n’hésitez donc pas à varier les légumes… Pour la santé, pour le plaisir, mais aussi peut-être pour influencer les futurs goûts de votre bébé !