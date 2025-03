Légumes surgelés ou en conserve : que choisir ?

L'ESSENTIEL Laura Tajan, diététicienne nutritionniste, recommande de consommer des légumes surgelés, car ils "contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux."

En plus de contenir moins de nutriments, les produits en conserve, baignant dans des solutions salées, sont plus mous, ce qui a un impact sur la vitesse à laquelle le sucre est diffusé dans le corps.

La spécialiste déconseille de prendre des légumes surgelés ou en conserve mélangés ou déjà préparés, car ils "contiennent beaucoup de sucres."

"Au moins 5 fruits et légumes", c’est ce qu’il est conseillé de consommer par jour. Cela signifie manger au moins cinq portions en tout de fruits et/ou de légumes, par exemple 3 portions de légumes et 2 fruits ou 4 de légumes et 1 fruit, selon le site Mangerbouger.fr. Pour rappel, la consommation de ces aliments est fortement recommandée, car ils contiennent des fibres, participant au bon fonctionnement intestinal, de l’eau, contribuant à l’hydratation, et des éléments nutritifs, comme des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui sont indispensables pour plusieurs fonctions de l’organisme. "Grâce à tous ces apports, ils jouent un rôle protecteur vis-à-vis de nombreuses maladies, comme les cancers, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Et du fait de leur faible teneur en calories, ils permettent également d’éviter la prise de poids", peut-on lire dans le Programme national nutrition santé (PNNS), lancé en janvier 2001 par le ministère de la Santé.

Afin de manger assez de fruits et légumes par jour, il convient de se procurer des produits frais, mais cela n’est pas toujours évident. Par manque de temps pour faire les courses, certains optent pour des légumes surgelés ou en conserve, qui sont plus pratiques à préparer. Si leur composition semble similaire, en réalité, elle ne l'est pas toujours.

Légumes surgelés ou en conserve : lesquels choisir pour profiter au mieux des bénéfices nutritionnels ?

D’après Laura Tajan, diététicienne nutritionniste, il est préférable d’acheter des légumes surgelés. "Étant donné qu’ils ne sont pas traités par appertisation, à savoir la méthode de conservation des aliments par stérilisation à la chaleur dans des récipients hermétiquement clos, ils contiennent plus de fibres, de vitamines et de minéraux. En outre, ces produits ne baignent pas dans des solutions salées." Dans les boîtes en conserve, les légumes perdent plus de nutriments. "De plus, l’appertisation rend les produits plus mous. Ainsi, on mâche moins et on les mange plus vite. La diffusion de l’énergie, soit la vitesse à laquelle le sucre est diffusé dans le corps, se fait donc plus rapidement dans l’organisme."

Comment bien les choisir ?

Lors de votre sélection, il est déconseillé de prendre des légumes surgelés ou en conserve mélangés ou déjà préparés. "Ces derniers contiennent beaucoup de sucres. Si vous en achetez, il faut veiller à jeter un œil à leur composition", recommande la spécialiste.

Quel mode de cuisson ?

Avant de verser des légumes en conserve dans une poêle ou une casserole, on doit toujours les rincer. "Dans le cas inverse, vous allez ingérer beaucoup de sel, ce qui va augmenter vos risques d’hypertension." Pour les aliments surgelés, il est possible de les cuire à la vapeur, au four, les faire revenir à la poêle. "Il vaut mieux éviter de les cuire dans de l’eau bouillante, car cela entraîne une fuite de minéraux, notamment de potassium, qui joue un rôle fondamental dans la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la fonction cardiaque."