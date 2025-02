Légumes : un antioxydant naturel pour prévenir les cheveux gris ?

L'ESSENTIEL Une étude révèle que la lutéoline, un antioxydant présent dans certains légumes, pourrait ralentir le grisonnement des cheveux. Testée sur des souris génétiquement programmées pour grisonner, elle a préservé leur pigmentation.

Son action ciblée n'affecte pas la croissance capillaire. Déjà disponible sous forme de compléments, elle pourrait être intégrée aux soins capillaires pour retarder les cheveux gris.

Les chercheurs explorent aussi le potentiel de la lutéoline contre d'autres signes du vieillissement, comme la calvitie.

Le grisonnement des cheveux est souvent perçu comme un signe inéluctable du vieillissement, mais est-ce vraiment une fatalité ? Une nouvelle étude, menée par une équipe de chercheurs de l'Université de Nagoya au Japon, suggère qu'un antioxydant naturel présent dans les légumes pourrait freiner ce processus biologique. La lutéoline, un composé de la famille des flavonoïdes qu’on trouve le céleri, les brocolis, les carottes, les oignons ou encore les poivrons, semble jouer un rôle clé dans la préservation de la couleur des cheveux.

Un impact direct sur la pigmentation des cheveux

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Antioxidants, les scientifiques ont testé l'effet anti-grisonnant de trois antioxydants – la lutéoline, l'hespéridine et la diosmétine – sur des souris génétiquement programmées pour que leurs poils grisonnent. Parmi ces composés, seul la lutéoline a montré un effet significatif : les rongeurs traités ont conservé leur pelage noir, tandis que leurs congénères non traités ont vu leur fourrure virer au gris. "Cet effet a été observé aussi bien avec une administration externe qu'interne de lutéoline", précise un communiqué.

L'efficacité "anti-grisonnante" de la lutéoline serait étroitement liée à son influence sur les endothélines, des protéines essentielles à la communication cellulaire. L'étude a montré que la lutéoline préserve l'expression des endothélines et de leur récepteur, maintenant ainsi l'activité des mélanocytes, les cellules responsables de la pigmentation des cheveux, ce qui empêche le grisonnement. A noter que, contrairement à d'autres substances, son action semble cibler uniquement la pigmentation sans affecter la croissance ou la chute des cheveux.

Vers une application chez l'humain ?

"Cela fait de la lutéoline un candidat prometteur pour lutter contre le grisonnement des cheveux lié à l'âge", assurent les chercheurs. Les similitudes entre le grisonnement des souris et celui des humains offrent d’ailleurs des perspectives encourageantes. De plus, la lutéoline est déjà disponible sous forme de compléments alimentaires et de produits cutanés, ce qui pourrait faciliter son intégration dans des soins capillaires destinés à retarder l'apparition des cheveux gris.

A l’avenir, les scientifiques envisagent même d'étudier ses effets sur d'autres signes du vieillissement, notamment la calvitie. Cette découverte ouvre donc la voie à de nouvelles approches pour préserver la jeunesse des cheveux et, pourquoi pas, ralentir le vieillissement en général.