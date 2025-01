Cheveux blancs : pourquoi apparaissent-ils de plus en plus tôt chez les jeunes ?

L'ESSENTIEL D’après une étude américaine, l'apparition de cheveux blancs varie en fonction de l’ethnie, l'âge moyen étant de 30 ans pour les Caucasiens, de 30 ans pour les Asiatiques et de 40 ans pour les Africains.

Selon une coach en santé et une dermatologue, les carences en minéraux, notamment en fer et manganèse, feraient survenir des cheveux blancs.

Les spécialistes confirment que le stress "est un facteur important du grisonnement prématuré."

"Nous associons généralement la présence de cheveux blancs à des personnes âgées, comme nos grands-parents, car dans nos esprits, ils apparaissent avec l’âge. Pourtant, certains jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, commencent déjà à en avoir", a déclaré Catarina Orr-Evans, coach en santé intégrative basée à Columbus (Ohio), dans une vidéo publiée sur TikTok. En effet, cela a été affirmé par une étude, publiée dans le Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology. Dans le cadre de ces travaux, des chercheurs américains ont voulu comprendre le processus de vieillissement des cheveux. Pour cela, ils ont passé en revue 69 cohortes et recueilli des informations concernant la structure du cheveu, les caractéristiques du vieillissement et les réponses aux dommages extrinsèques, ainsi que les différences entre les origines ethniques.

Les données ont montré que l'apparition de cheveux blancs variait en fonction de l’ethnie, l'âge moyen étant de 30 ans pour les Caucasiens, de 30 ans pour les Asiatiques et de 40 ans pour les Africains. Les Caucasiens et les Asiatiques subissent généralement des dommages au niveau de la tige distale du cheveu, tandis que les Afro-Américains voient les dommages se produire plus près de la racine du cheveu. "Les changements post-ménopausiques comprennent une diminution des cheveux anagènes dans la partie frontale du cuir chevelu, des taux de croissance plus faibles et des diamètres de cheveux plus petits", peut-on lire dans les recherches.

Cheveux blancs : "un ralentissement dans le déplacement de vos minéraux"

D’après Catarina Orr-Evans, si les cheveux blancs surviennent de manière rapide et soudaine, il peut s’agir d’une réaction à un événement traumatisant ou à un choc pour le système. "Lorsque vous constatez un changement progressif, c'est en réalité un signe du corps, en particulier lorsque vous êtes jeune, qu'il y a un ralentissement dans le déplacement de vos minéraux, probablement en raison du stress ou d'une fatigue chronique. Car oui, les cheveux blancs sont le résultat d'une carence en minéraux dans les cheveux, en particulier de fer et de manganèse. Ces deux derniers, dont nous avons besoin pour avoir de l’énergie, donnent aux cheveux leur couleur foncée. Quand on en manque, les cheveux sont davantage composés de zinc et de calcium", a -t-elle expliqué.

Cette information a été confirmée par la Dr Viktoryia Kazlosukaya, dermatologue et spécialiste de la perte de cheveux basée à New York. "Le cuivre, le zinc et le fer jouent un rôle dans l'activité de la tyrosinase, à savoir une enzyme clé qui intervient dans les premiers stades de la biosynthèse de la mélanine. Elle est essentielle à la synthèse des pigments. Le grisonnement prématuré est souvent observé chez les patients souffrant d'anémie ferriprive, c’est-à-dire de carence en fer, et, fréquemment, nous constatons cliniquement que la supplémentation en fer peut restaurer la couleur d'origine des cheveux", a-t-elle indiqué au magazine américain Newsweek.

Autres causes mentionnées par la spécialiste : "Le stress oxydatif est un facteur important du grisonnement prématuré, mais on ne sait pas dans quelle mesure il y contribue par rapport à d'autres facteurs. Le cuivre aide notre corps à combattre le stress oxydatif, et le stress chronique peut épuiser les niveaux de cuivre, ce qui peut potentiellement conduire à des cheveux gris prématurés. (…) La maladie de Menkes est causée par un défaut du gène responsable de la synthèse de la protéine qui transporte le cuivre. Les patients atteints de la maladie de Menkes ont généralement des cheveux cassants, clairsemés et blancs ou gris."

Une analyse minérale des tissus capillaires pour identifier les carences en minéraux

Afin de savoir si la présence de cheveux blancs est liée à un manque de minéraux, Catarina Orr-Evans, interrogée aussi par Newsweek, conseille aux jeunes en bonne santé de faire une analyse minérale des tissus capillaires. Ce test serait le moyen le plus efficace d'évaluer l'état minéral au niveau cellulaire, "car les cheveux, en tant que tissu vivant avec des mitochondries, reflètent la façon dont les cellules gèrent les minéraux. En revanche, les analyses sanguines ne montrent que les niveaux de minéraux dans la circulation sanguine, agissant comme un instantané du système 'd'autoroutes' du corps, plutôt que de révéler ce qui se passe dans les cellules ou les tissus."