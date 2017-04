Des résultats à confirmer chez les femmes

« Nos résultats suggèrent que le grisonnement indique l’âge biologique des patients et pourrait être un signe d’alerte de crise cardiaque », a indiqué le Dr Samuel, ajoutant que les patients à haut risque de maladie cardiaque mais ne présentant aucun symptôme doivent bénéficier d’un suivi étroit et d’un traitement préventif afin d’éviter les complications.

« Des travaux supplémentaires sont nécessaires, en collaboration avec les dermatologues, pour déterminer les causes génétiques et les éventuels facteurs environnementaux évitables responsables du grisonnement. Et une plus vaste étude incluant des hommes et des femmes sont indispensables pour confirmer cette association entre les cheveux gris et le risque cardiovasculaire chez des patients sans facteur de risque connu », a-t-elle ajouté.

L’association canadienne de dermatologie précise sur son site que les cheveux gris apparaissent plus tôt chez les hommes (30 ans) que chez les femmes (35 ans). Le grisonnement est un phénomène normal lié à l’arrêt de production de mélanine par certaines cellules, et donc l’absence de couleur blonde, brune ou rousse. Le cheveu gris est en réalité un cheveu sans couleur. Le tabagisme, ou certains facteurs génétiques, peuvent accélérer l’apparition des cheveux gris.