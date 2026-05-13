Ce test de 30 secondes permet de dire si vous vieillissez bien

L'ESSENTIEL Le test assis-debout consiste à s'asseoir et se lever d'une chaise le plus de fois possible en 30 secondes.

Cela permet de mesurer la force musculaire des personnes âgées.

L'étude révèle un lien entre la force musculaire et le risque de chute, d'hospitalisation ou encore de mortalité des seniors.

En France, l’espérance de vie des femmes est de 85,9 ans et de 80,3 ans pour les hommes, selon les dernières données de l’Insee publiées en janvier 2026. Mais vivre longtemps ne veut pas forcément dire vivre en bonne santé et de manière autonome… Un simple test de passage de la position assise à debout permet d’évaluer le vieillissement des seniors ainsi que leur risque d’hospitalisation ou de mortalité.

Cet examen a été présenté dans la revue Journal of Sport and Health Science.

Le test assis-debout évalue les risques de fracture, de décès et d’hospitalisation

La force et les capacités de mouvement sont parmi les premières fonctions touchées par le vieillissement. Les médecins s’appuient d’ailleurs sur ces dernières pour évaluer la santé et l’autonomie de leurs patients seniors. Mais ils doivent pour cela utiliser des équipements coûteux et parfois encombrants. Les chercheurs ont voulu savoir s’il y avait un moyen plus simple d’évaluer les capacités musculaires des patients. Ils se sont notamment intéressés au test assis-debout (sit-to-stand test : STS).

Le patient doit s'asseoir et se lever d'une chaise le plus de fois possible en 30 secondes, les bras croisés sur la poitrine. "Ensuite, grâce à l'équation validée qui prend en compte la masse corporelle, la taille et le nombre de répétitions du test STS, on peut estimer la force musculaire de la personne", expliquent les experts dans un communiqué.

Pour déterminer son intérêt clinique, l’équipe a demandé à 1.876 adultes de réaliser cet exercice. La force musculaire des patients était estimée faible si leur force était inférieure à 2,53 W/kg pour les hommes et 2,01 W/kg pour les femmes. Les chercheurs ont ensuite comparé le score des volontaires et leurs dossiers médicaux.

Chez les hommes, une force faible au test assis-debout était associée à une probabilité accrue d'antécédents de fractures et de chutes, tous types confondus.

Chez les femmes, celles qui présentaient un score faible au test avaient plus de risques de subir des fractures de la hanche, des chutes ainsi que des fractures de tout type. De plus, les participantes affichant un score STS peu élevé avaient un risque d'hospitalisation supérieur de 29 % et une durée d'hospitalisation plus longue que celles avec une force normale.

Cependant, les résultats les plus marquants concernaient la mortalité. Les hommes avec une force musculaire faible présentaient un risque de décès toutes causes confondues supérieur de 57 % par rapport aux autres. Chez les femmes, l’association était encore plus forte. Une force musculaire faible lors du test STS était liée à un risque de mort plus de deux fois supérieur (104 % plus élevé).

La force musculaire est bien un biomarqueur du bon vieillissement

Face à ces résultats, les chercheurs concluent : "En seulement 30 secondes, un mouvement simple comme se lever d'une chaise peut révéler le risque de chute, d'hospitalisation, voire de décès. La force musculaire est non seulement essentielle au maintien de l'autonomie, mais aussi un biomarqueur précieux de la qualité du vieillissement. La mesurer est simple, ses implications sont profondes".