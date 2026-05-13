Hantavirus : et si l'évolution du climat changeait aussi les maladies ?

L'ESSENTIEL Avec les changements climatiques, les maladies émergentes trouvent de nouveaux terrains pour se propager.

Les frontières entre nature et société deviennent plus fragiles.

Le hantavirus s’inscrit dans cette transformation plus large, le déplacement progressif des risques qui pourrait modifier durablement notre manière de penser la santé publique.

Pendant longtemps, certaines maladies semblaient appartenir à certains territoires. Aujourd’hui, cette géographie devient plus instable : le moustique tigre progresse, la dengue apparaît en Europe et certaines tiques gagnent de nouveaux territoires. Le hantavirus suit la même logique : ce sont les conditions écologiques qui influencent le risque.

Quand les populations de rongeurs évoluent, quand les habitats changent ou quand les sécheresses modifient les équilibres naturels, les contacts avec les humains peuvent augmenter.

Le climat ne crée pas forcément les virus, mais les maladies bougent avec les écosystèmes

Le virus existait souvent déjà. Ce qui change, c’est l’environnement, les comportements des espèces animales, les territoires, les modes de vie des humains. Autrement dit, certaines maladies émergentes ne “naissent” pas vraiment, elles trouvent de nouveaux terrains pour se propager. Le hantavirus illustre cette transformation silencieuse.

Dans certaines régions, les modifications climatiques favorisent la prolifération des rongeurs réservoirs. Ailleurs, les changements agricoles ou forestiers rapprochent davantage les animaux des espaces habités. Le risque infectieux devient alors plus mobile.

La santé humaine dépend aussi du vivant

Le Covid a rappelé à quel point santé humaine, environnement et animaux sont liés.,Le hantavirus illustre lui aussi cette réalité : nous vivons dans un monde où les frontières entre nature et société deviennent plus fragiles.

Les médecins parlent désormais de plus en plus d’“écologie de la santé”. Derrière cette expression se cache une idée simple : les maladies dépendent aussi des écosystèmes. Le climat, la biodiversité ou les déplacements d’espèces ne concernent plus uniquement les scientifiques de l’environnement. Ils deviennent progressivement des sujets médicaux.

Une nouvelle carte des maladies

La dengue progresse dans certaines régions européennes. Le chikungunya apparaît ponctuellement en France. Certaines tiques gagnent du terrain. Les moustiques changent de répartition. Le hantavirus s’inscrit dans cette transformation plus large.

Le problème n’est pas forcément l’apparition brutale de nouveaux virus inconnus. Le problème est souvent le déplacement progressif des risques. Et cela pourrait modifier durablement notre manière de penser la santé publique.

Ces maladies qui changent de territoire