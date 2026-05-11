Quarantaines, isolements : ce que prévoit le nouveau décret sur l’hantavirus

L'ESSENTIEL La France a renforcé ses mesures sanitaires face à l’hantavirus.

Un premier cas positif a été confirmé parmi les passagers du bateau MV Hondius.

Des quarantaines et des sanctions pénales sont prévues pour limiter la propagation.

Quarantaines obligatoires, isolements renforcés et contrôles préfectoraux : après le rapatriement des passagers français de la croisière où s'est propagé l’hantavirus, la France a officiellement activé un dispositif exceptionnel pour tenter d’éviter la propagation du virus.

Alors qu’un premier cas positif a déjà été confirmé sur le territoire, le gouvernement a publié, ce lundi 11 mai, un décret détaillant les nouvelles mesures sanitaires applicables aux passagers du navire MV Hondius et à leurs cas contacts. Ce texte, signé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, remplace un précédent arrêté pris quelques jours plus tôt par le ministère de la Santé.

Des passagers placés en quarantaine dès leur arrivée

"Ce décret nous permet de durcir l’isolement" des passagers et des cas contacts, a expliqué la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur France Inter. Les cinq passagers français rapatriés dimanche sont désormais placés à l’isolement à l’hôpital Bichat, à Paris. Selon le décret, ils doivent d’abord subir "une évaluation médicale et épidémiologique" avant d’être soit maintenus en quarantaine, soit placés à l’isolement pour une durée totale pouvant aller jusqu’à 42 jours. Parmi eux, une femme a développé des symptômes de l’hantavirus durant le vol retour depuis les Canaries. Son état s’est rapidement "dégradé", selon Stéphanie Rist. Quant aux quatre autres passagers, ils ont été testés négatifs mais resteront hospitalisés "au minimum 15 jours" et feront l’objet de nouveaux dépistages.

Ce n’est pas tout : le décret prévoit aussi des mesures pour toutes les personnes ayant été en contact avec les passagers ou avec des personnes infectées. Ces individus "peuvent faire l’objet de mesures de quarantaine ou d’isolement lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque sérieux d’infection". Les autorités précisent que cette évaluation dépend notamment "des conditions dans lesquelles ces contacts ont eu lieu et, le cas échéant, des équipements de protection individuelle qu'elles portaient".

"Briser les chaînes de transmission du virus"

Deux vols internationaux du 25 avril sont particulièrement surveillés : un trajet entre Sainte-Hélène et Johannesburg, puis un vol Johannesburg-Amsterdam. Ces avions avaient été empruntés par une passagère néerlandaise de 69 ans, décédée ensuite en Afrique du Sud après avoir présenté "des symptômes gastro-intestinaux". Son infection à l’hantavirus n’a été confirmée qu’après sa mort. Au total, 22 personnes présentes en France ayant voyagé sur ces vols doivent désormais se signaler "sans délai aux autorités sanitaires" et respecter une "quarantaine à domicile".

Le contrôle des quarantaines et des isolements sera assuré par les préfets. Le décret rappelle enfin les sanctions prévues par le Code de la santé publique en de non-respect des mesures : "six mois d’emprisonnement et 10.000 euros d’amende".

Si l'OMS estime que le risque de propagation reste "faible", la ministre de la Santé Stéphanie Rist a tenu à rassurer, dimanche 10 mai sur le plateau de France 2 : "Nous prenons des mesures très strictes [...] pour protéger les Français. C’est tout au début de l’épidémie que ça se joue, il faut briser les chaînes de transmission du virus."