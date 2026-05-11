Bâiller : et si ce premier réflexe contagieux commençait in utero ?

L'ESSENTIEL Le bâillement est un comportement qui débute même avant la naissance.

Durant la grossesse, les fœtus sont plus susceptibles de bâiller après que leur mère a bâillé.

Ce comportement survient avec un décalage d’environ 90 secondes, soit un délai similaire à celui observé lors du bâillement contagieux chez l'adulte.

Le bâillement est un comportement souvent lié aux liens sociaux et émotionnels, mais aussi à un mécanisme de mimétisme cérébral, c’est-à-dire que les personnes s’alignent et imitent automatiquement les émotions et les actions de celles qui les entourent. Chez les êtres humains, il apparaît tôt au cours du développement, puisqu'il est déjà présent avant la naissance, selon des chercheurs américains et italiens. En effet, les fœtus commencent à bâiller dans le ventre de leur mère vers la 11ème semaine de développement. "Puisqu'il n'y a pas d'air à inspirer pour le fœtus, lorsqu'il bâille, il ouvre lentement la bouche, effectue des mouvements semblables à une inspiration et une expiration, puis la referme doucement."

Une échographie pour visualiser en temps réel le nez et les lèvres du fœtus

Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que leur bâillement était uniquement dû à des processus biologiques internes, mais une nouvelle étude montre que celui-ci est influencé par le bâillement de leur mère. Cette découverte a été faite lors d’une expérience effectuée par 38 femmes enceintes entre 28 et 32 semaines de grossesse. Dans le cadre de l’intervention, l’équipe a enregistré les expressions faciales de participantes, dont la grossesse était sans complications, pendant qu’elles visionnaient, dans une pièce calme, une vidéo de bâillement, une vidéo de mouvements de la bouche et une vidéo d'un visage immobile. En parallèle, une échographie capturait en temps réel des images du visage de leurs fœtus. Dans le cadre de l’étude, publiée dans la revue Current Biology, les auteurs ont utilisé un outil d'intelligence artificielle pour suivre avec précision les mouvements subtils des lèvres et du nez des enfants.

Un décalage d’environ 90 secondes entre le bâillement de la mère et celui du fœtus

En comparant les deux enregistrements, ces derniers ont observé que les bâillements fœtaux augmentaient uniquement lorsque la mère bâillait, et non lorsqu'elle ouvrait et fermait simplement la bouche ou gardait le visage immobile. Ils apparaissaient généralement environ 90 secondes après le bâillement maternel, un délai similaire à celui observé lors du bâillement contagieux chez l'adulte. Les chercheurs ont appelé ce phénomène "contagion comportementale prénatale". "Ces résultats suggèrent que les bâillements fœtaux pourraient constituer un élément de la connexion précoce entre la mère et l'enfant, où le comportement de la mère influence la réaction du fœtus. Des recherches plus approfondies sur la profondeur de ce lien comportemental et sur ses effets à long terme sur le développement pourraient transformer les soins prénatals", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.