Bonnie Tyler opérée en urgence : qu'est-ce qui peut provoquer une perforation intestinale ?

L'ESSENTIEL Le 6 mai dernier, Bonnie Tyler a été hospitalisée d’urgence pour une opération visant à traiter sa perforation intestinale.

Selon une personne qu’elle a rencontrée lors de l’ouverture d’une boîte de nuit à Albufeira dans les années 80, "son appendice avait éclaté."

Le lendemain de l’intervention, "les médecins ont placé" la chanteuse "dans un coma artificiel pour faciliter son rétablissement."

"Nous avons le regret de vous annoncer que Bonnie a été admise à l'hôpital de Faro, au Portugal, où elle réside, pour subir une intervention chirurgicale intestinale d'urgence. L'opération s'est bien déroulée et elle est actuellement en convalescence. Nous savons que toute sa famille, ses amis et ses fans seront inquiets à l'annonce de cette nouvelle et lui souhaiteront un prompt et complet rétablissement." C’est ce qui a été annoncé, le 6 mai dernier, sur le compte Facebook de Bonnie Tyler, qui devait entamer une tournée de 30 dates à la fin du mois. Pourtant, le lendemain, le porte-parole de la chanteuse britannique annonce que "les médecins l’ont placé dans un coma artificiel pour faciliter son rétablissement. (…) Nous savons que vous lui souhaitez tous du bien et nous vous demandons de respecter sa vie privée en cette période difficile."

"Son appendice avait éclaté"

D’après le média Mirror, la femme de 74 ans restera dans le coma artificiel en soins intensifs à l'hôpital de Faro jusqu'à ce que les médecins parviennent à maîtriser la grave infection dont elle souffre, causée par une perforation intestinale. "Elle a commencé à se sentir mal pendant un concert à Londres et a consulté un médecin pour des examens, mais rien d'anormal n'a été détecté. Elle a alors décidé de se rendre à Algarve, où elle a commencé à ressentir de fortes douleurs abdominales. Deux jours plus tard, elle s'est rendue dans un hôpital privé, qui l'a transférée d'urgence à l'hôpital de Faro car son appendice avait éclaté et elle nécessitait une intervention chirurgicale d'urgence", a déclaré M. Mealha qui a rencontré pour la première fois l’interprète de "The Total Eclipse of the Heart" lorsqu'il a ouvert une boîte de nuit à Albufeira dans les années 80.

Perforation intestinale : quelles sont les causes ?

Lorsque l’on parle de perforation intestinale, n’importe quel organe creux de l’appareil digestif peut être perforé, selon le Manuel MSD. Cela provoque l’écoulement du contenu intestinal, notamment les aliments et les liquides digestifs. "Ces matières sont très irritantes et contiennent des bactéries, qui provoquent une inflammation et une infection sévères qui peuvent avoir une issue fatale en l’absence de traitement." Ce trouble, se manifestant par une douleur intense soudaine dans le thorax ou l’abdomen et un abdomen douloureux à la palpation, survient à cause de corps étrangers accidentellement avalés qui traversent le corps humain sans difficulté, mais parfois se coincent et entraînent une perforation.

La prise en charge d’une perforation intestinale doit être réalisée en urgence. Les professionnels de santé décident de l’opération spécifique qu’ils vont effectuer en fonction de l’emplacement et la cause de la perforation. "L’objectif premier des médecins consiste à stopper l’écoulement du contenu intestinal dans la cavité abdominale ou thoracique." Avant l’intervention, le patient reçoit des liquides et des antibiotiques par voie intraveineuse. "Parfois, une petite sonde est introduite par le nez dans l’estomac pour aspirer les liquides gastriques et les empêcher de s’échapper de la perforation et pour soulager la pression intestinale."