Arrêt du tabac : le coup de pouce non négligeable de l’exercice physique

Plus de la moitié des fumeurs ont envie d’arrêter de fumer. Le chiffre est issu d’un baromètre publié par Santé publique France en 2024. Pour y parvenir, certains utilisent des substituts nicotiniques, d’autres ont recours à l’hypnose ou au soutien psychologique. Selon une nouvelle étude, parue dans Journal of Sport and Health Science, le sport pourrait être ajouté à cette liste. Les auteurs de ces travaux ont constaté que l’exercice physique améliore les chances de réussite du sevrage.

Tabac : le sport diminue les envies de fumer et la consommation de cigarettes

"Cette revue est l'une des plus complètes réalisées à ce jour sur le sujet", annoncent-ils en préambule. Ces scientifiques de l’University of South Australia ont analysé les résultats de 59 études, rassemblant plus de 9.000 personnes : 43 essais concernaient des programmes d'entraînement physique sur une période donnée et les 16 autres évaluaient les effets immédiats d'une seule séance d'exercice. Parmi les sports étudiés, il y avait le yoga, la musculation, les exercices fractionnés à haute intensité ou encore de l’exercice aérobique.

"Les résultats ont montré que l'entraînement physique améliorait les résultats en matière d'abstinence tabagique, concluent les auteurs. Dans 23 essais portant sur 6.643 participants, les personnes des groupes d'exercice avaient 15 % plus de chances de maintenir une abstinence continue que celles des groupes témoins."

D’autres études ont montré une amélioration de l’abstinence sur sept jours et une réduction de la consommation de cigarettes pour le groupe pratiquant une activité physique, en comparaison au groupe témoin. "Les bénéfices les plus immédiats ont été observés au niveau des envies de fumer, poursuivent-ils. Dans les études portant sur une seule séance, l'exercice a entraîné des réductions modérées à importantes des envies de nicotine immédiatement après l'effort, et ces bénéfices persistaient 10, 20 et 30 minutes plus tard."

Exercice physique : un complément aux outils existants de sevrage tabagique

Les chercheurs australiens constatent que l’exercice de haute intensité est particulièrement efficace : il a permis la plus forte diminution des envies. "Ces effets à court terme pourraient être particulièrement utiles lors des pics d'envie, lorsque le risque de rechute est le plus élevé", estiment-ils. De manière globale, les résultats varient selon le type de sport. L'exercice aérobique montre des bénéfices significatifs pour l'abstinence lorsqu’il s’agit d’études sur l’entraînement à long terme. L’exercice de haute intensité avait les meilleurs effets dans les essais portant sur une seule séance. "Cela suggère que le type d'exercice et son intensité pourraient être importants lors de la conception de programmes de sevrage tabagique", notent les auteurs.

Ils précisent que leurs travaux présentent certaines limites et que les bienfaits de l’exercice physique sur l’abstinence à long terme doivent être prouvés dans d’autres études. En revanche, ils soulignent que leurs travaux démontrent une réduction de la consommation de cigarette et des envies aiguës de fumer grâce au sport. Pour ces spécialistes, l'exercice physique ne doit pas encore être considéré "comme un substitut aux traitements de sevrage tabagique établis, mais plutôt comme une stratégie complémentaire prometteuse".