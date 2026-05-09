Autisme : les enfants épileptiques sont plus à risque

Les enfants épileptiques seraient plus susceptibles d'être observés d'un trouble du spectre autistique. C'est la conclusion d'une étude parue dans la revue spécialisée Developmental Medicine & Child Neurology . Ses auteurs, des chercheurs de la Mayo Clinic aux États-Unis, ont identifié des facteurs associés à la présence de ces deux pathologies chez certains jeunes.

Epilepsie et troubles du spectre autistique : comprendre le lien entre les deux pathologies

Leurs travaux sont exploités sur une cohorte de plus de 30.000 enfants, dont 257 étaient atteints d'épilepsie. Cette affection chronique touche le cerveau et se caractérise par des crises de tremblements. " Ces crises résultant de décharges électriques excessives dans un groupe de cellules cérébrales" , indique l' Organisation Mondiale de la Santé . Depuis longtemps, la communauté scientifique observe des liens entre ces deux pathologies, sans en comprendre les raisons. Cette fois, les chercheurs américains ont cherché à identifier des facteurs de risque.

Une corrélation entre les troubles du spectre autistique et l'épilepsie

Dans le groupe de participants, ils ont constaté que la prévalence de l'autisme était « significativement plus élevée chez les enfants épileptiques que chez les enfants non épileptiques » . Ils indiquent que le chiffre était plus élevé, quelle que soit la définition clinique du problème utilisé. « 21,4 % contre 3,2 % selon des critères de recherche larges, 14 % contre 1,6 % selon des critères de recherche plus stricts et 7,9 % contre 0,7 % pour le diagnostic clinique » , notent-ils.

Ils ont remarqué que les enfants présentant les deux pathologies étaient plus susceptibles de présenter une déficience intellectuelle (56,5 % contre 15,4 %), en comparaison avec les enfants non-atteints d'un trouble du spectre autistique. Il s'agissait plus fréquemment de filles (38,2 % contre 25,8 %). « Ces observations mettent en évidence des différences cliniquement pertinentes au sein de ce groupe et soulignent l'importance d'un dépistage précoce des troubles du développement », estime l'auteure principale de l'étude, Mariya Saify.

Epilepsie : améliorer le dépistage précoce des troubles du spectre autistique

Les troubles du spectre autistique peuvent être dépistés dès les 18 mois d'un enfant, mais le diagnostic peut prendre parfois plusieurs années. Elaine C. Wirrell, co-auteur de l'étude, souligne que la détection de la pathologie peut être aussi plus difficile chez les enfants atteints d'épilepsie, malgré leur risque accru. " Nos résultats soulignent l'importance du dépistage de l'autisme dans cette population afin de favoriser un diagnostic plus précoce et une intervention rapide, deux éléments essentiels pour améliorer le pronostic à long terme" , conclut-elle.