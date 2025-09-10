Autisme : les traitements alternatifs sont-ils efficaces ?

Il n’existe pas de traitement permettant de soigner les troubles du spectre autistique. Certains médicaments ou méthodes peuvent toutefois aider les personnes concernées à mieux vivre au quotidien. Des traitements dits alternatifs sont aussi parfois proposés, mais selon une étude, publiée dans Nature Human Behaviour, leurs effets ne seraient pas démontrés.

Des traitements alternatifs pour améliorer la prise en charge des troubles du spectre autistique

Les chercheurs, issus des universités de Paris Nanterre, de Paris Cité et de Southampton (Royaume-Uni), ont analysé les résultats de près de 250 recherches réalisées sur ces traitements, appelés MAIC pour médecines complémentaires, alternatives et intégratives. Les 19 types de traitements comprenaient notamment les interventions assistées par l'animal, l'acupuncture, la phytothérapie, la musicothérapie, les probiotiques et la prise de vitamine D. Les auteurs de l’étude estiment que jusqu’à 90 % des patients atteints d’un trouble du spectre de l’autisme ont déjà eu recours à ce type de traitements alternatifs. "De nombreux parents d'enfants autistes, ainsi que d'adultes autistes, se tournent vers les médecines complémentaires et alternatives, espérant qu'elles les aideront sans effets secondaires indésirables", souligne le professeur Richard Delorme, chef de l'unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital Robert-Debré à Paris.

Troubles du spectre autistique : un manque de données fiables sur les traitements alternatifs

Au total, les différents essais rassemblaient plus de 10.000 participants. Il s’agit, selon eux, de l’analyse quantitative "la plus complète" en ce qui concerne la recherche sur les traitements complémentaires et alternatifs de l’autisme. D’après leurs conclusions, il n’y a "aucune preuve solide pour étayer leur utilisation", et leur sécurité "a rarement été évaluée". Si certains traitements ont montré un potentiel, les scientifiques ont constaté que la plupart des études étaient étayées par des "données probantes faibles ou de mauvaise qualité". Ainsi, leurs effets ne peuvent être considérés comme fiables.

Autisme : un outil pour faciliter le choix du traitement

"Il est inquiétant de constater l'absence d'évaluation de la sécurité pour la plupart des traitements, moins de la moitié des CAIM ayant bénéficié d'une évaluation de l'acceptabilité, de la tolérance ou des effets indésirables", alertent-ils. Pour rassembler les données récoltées et aider les patients, les auteurs de l’étude ont créé une plateforme en ligne : elle permet de consulter les différents données existantes sur ces traitements alternatifs. "À terme, nous espérons que cet outil aidera les personnes autistes et les praticiens à choisir ensemble le meilleur traitement", conclut le Dr Corentin Gosling, professeur associé à l'Université Paris Nanterre et premier auteur de l’étude.