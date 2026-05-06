L'ESSENTIEL La prise en charge des troubles de l’érection est une avancée majeure.

Elle a permis de lever un tabou, d’améliorer la qualité de vie, de mieux comprendre le corps.

Mais elle rappelle aussi une chose essentielle : tout ce que la médecine rend possible ne doit pas devenir une exigence.

Il y a quelques décennies, l’impuissance était un sujet tabou. Aujourd’hui, elle a changé de nom, on parle de “dysfonction érectile”. Ce changement n’est pas qu’un détail de vocabulaire. Il marque une transformation profonde : celle d’un trouble intime devenu une maladie reconnue, étudiée, traitée. Une révolution largement initiée par Ronald Virag.

Mais comme souvent en médecine, cette avancée soulève une question plus large : en rendant les choses possibles, ne crée-t-on pas aussi de nouvelles attentes ?

De la honte à la solution

Avant les années 1980, les troubles de l’érection étaient souvent attribués au stress, à la psychologie, ou à l’âge. Et surtout, peu de solutions existaient.

Aujourd’hui, les traitements sont nombreux et efficaces, la parole s’est libérée et les consultations se sont multipliées. C’est un progrès incontestable.

Quand la solution devient une norme

Mais cette évolution a aussi un effet plus discret. Ce qui était autrefois considéré comme une fatalité est désormais perçu comme un problème à corriger. Et parfois, comme une performance à atteindre, avec un message implicite : si une solution existe… pourquoi ne pas l’utiliser ?

L’influence des images et des attentes

Dans ce contexte, les représentations de la sexualité jouent un rôle important. Films, pornographie, discours sociaux…

les modèles proposés sont souvent éloignés de la réalité.

Résultat : des attentes irréalistes, une pression de performance et parfois une inquiétude injustifiée. Certains hommes consultent non pas parce qu’ils ont un problème médical, mais parce qu’ils pensent ne pas être “à la hauteur”.

Retrouver le sens du soin

Les médecins en sont conscients : leur rôle ne se limite pas à prescrire, ils doivent aussi expliquer, rassureret remettre en perspective. Car tous les troubles ne nécessitent pas un traitement. Et tous les traitements ne répondent pas à une souffrance réelle.

Le véritable enjeu est là : ne pas confondre amélioration et obligation. La médecine doit permettre à chacun de retrouver un équilibre, pas d’atteindre un standard.